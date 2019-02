Una cimera vaticana contra els abusos que provoca escepticisme

Dijous comença al Vaticà una cimera històrica per tractar el cas dels abusos sexuals a l'Església i prendre mesures clares per combatre aquesta plaga. Aquest és l'objectiu que reunirà a Roma uns 190 líders religiosos de tot el món i també algunes de les víctimes que van patir aquests abusos, que seran escoltades en diverses sessions. De manera prèvia ja hi ha hagut pronunciaments de 'mea culpa', com el d'ahir de les associacions que agrupen els superiors i superiores d'ordes religiosos de tot el món, que han reconegut en un comunicat que massa vegades han mirat cap a una altra banda i no han fet res per evitar o prevenir aquests casos. I en aquest context hi ha també la trobada a Barcelona, organitzada per la Unió de Religiosos de Catalunya, en què el sacerdot Jordi Bertomeu, oficial de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, va fer xerrades a religiosos catalans sobre la prevenció d'abusos a menors.

Estan molt presents els últims casos denunciats a Catalunya, alguns dels quals gràcies a investigacions de l'ARA, que han commocionat la comunitat catòlica del país. De fet, Miguel Ángel Hurtado, una de les víctimes del monjo Andreu Soler de Montserrat, demanava ahir al Vaticà, en la prèvia de la cimera, que s'apliqués la doctrina de tolerància zero en aquestes situacions. És una demanda en què coincideixen moltes de les víctimes i que comparteixen bona part dels ciutadans, però també hi ha una gran majoria que desconfien que una trobada de tres dies pugui servir per canviar unes pràctiques que fa massa anys que es produeixen a tot el món. La prova és que en molts casos la tendència ha sigut sempre negar els fets o amagar-los. Avui expliquem, per exemple, que la multitud de casos denunciats a Xile ha sigut un dels detonants de la cimera convocada pel papa Francesc, però tot i que allà ja el 2011 els bisbes van fer públic un document en què demanaven perdó, anunciaven un protocol per ajudar les víctimes i es comprometien a denunciar i col·laborar amb la justícia, al final no ha sigut així. El fiscal xilè que porta els casos denuncia que hi ha hagut una clara obstrucció a la justícia i que fins i tot van trobar proves amagades en un fals sostre quan van fer un escorcoll judicial.

La cimera, doncs, haurà de fer front a l'escepticisme d'una bona part de la població. Francesc té un doble repte. D'una banda, aconseguir que dintre de l'Església realment s'assimili que cal canviar la manera de funcionar i no deixar-ne passar ni mitja, amb actes clars i contundents, com l'expulsió immediata i la denúncia a la justícia ordinària quan hi ha evidència clara d'abusos. I, de l'altra, evitar que la cimera es converteixi en un circ mediàtic en què els afectats pels abusos siguin ara víctimes del morbo mediàtic i que la imatge de l'Església al món quedi tacada durant molts anys. Els molts enemics que té el Papa dins el Vaticà segurament es freguen les mans. I la coincidència amb la publicació, també demà, del llibre 'Sodoma', en què el periodista Frédéric Martel insinua sense aportar gaires proves que el 80% del clergat del Vaticà és homosexual, no hi ajudarà gaire.