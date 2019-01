Els ciutadans donen un toc d'atenció al Govern

L'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) sobre la gestió del Govern demostra que rep l'aprovat d'un 62% de la ciutadania però amb una nota mitjana del 4,66. Aquesta aparent contradicció s'explica perquè hi ha una part de la població catalana, al voltant del 15%, que valora molt malament el Govern i li posa directament un 0. Però també és veritat que a l'altre costat, entre els que l'aproven, l'opció majoritària és el 5 (un 22%), mentre que només un 1,8% puntua el gabinet de Quim Torra amb un 10. Els dos fenòmens haurien de ser motiu d'anàlisi i reflexió.

En un context polític tan polaritzat com el que es viu a Catalunya és lògic que hi hagi una part de la població que mostri la seva animadversió contra el Govern, però això no treu que hagi de ser un motiu de preocupació. Que un 15% de catalans, que fan servir els serveis públics com la sanitat i l'educació, puntuï amb un 0 la Generalitat no es pot minimitzar ni normalitzar, sinó que obliga a fer un esforç extra per entendre'n els motius i contrarestar-los. És tan important maximitzar el suport com minimitzar el rebuig al projecte republicà.

Però segurament, des del punt de vista de l'espai independentista, és igual de preocupant o fins i tot més que aquesta administració no obtingui un resultat millor entre els seus mateixos votants. Un quart dels votants de JxCat i un terç dels d'ERC consideren que el Govern "no sap com resoldre els problemes del país". Es pot argüir que el moment polític és excepcional, amb presos polítics i exiliats, i això ha fet que l'agenda del Govern, i sobretot la del president Torra, hagi estat monopolitzada pel Procés i no tant centrada en la gestió. Però aquesta seria una resposta incorrecta, perquè és justament per l'especial moment polític que es viu, en un procés per convèncer més gent que cal anar cap a la República, que és més necessari que mai que la gestió s'aproximi a l'excel·lència i sigui senzillament inatacable.

El projecte republicà només es podrà consolidar si la gran majoria de la població percep la Generalitat com el nivell de l'administració que funciona millor i defensa els seus interessos, és a dir, si l'autogovern es percep com el camí més adient per avançar com a societat. Ara que des de Madrid sonen tambors de guerra i alguns somien en una aplicació del 155 perpètua, és el moment d'enlairar la governança i convertir-la en la punta de llança del projecte republicà, que recordem que s'ha de basar en millorar la vida dels ciutadans.

Els catalans s'han de sentir orgullosos de la gestió del seu sistema sanitari, de les seves escoles, dels seus bombers, de la seva policia i de tota la resta d'aparell administratiu. Només així es podrà sumar més ciutadans a la idea d'emancipació política i es podrà organitzar una defensa efectiva de l'autogovern si en algun moment torna a estar amenaçat. Per això la prioritat de l'actual executiu català, juntament amb el manteniment de la iniciativa política, hauria de ser aspirar a més que a un simple aprovat en gestió.