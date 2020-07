El confinament de Lleida i el Baix Segre

Tot i que s'havia avisat de manera repetida que la nova normalitat estaria esquitxada de rebrots i de confinaments parcials, la situació al Segrià ha suposat una galleda d'aigua freda i demostra que fins que no hi hagi vacuna (i tothom estigui vacunat) caldrà extremar les precaucions i estar vigilants. L'anunci que a la ciutat de Lleida i als municipis del Baix Segre es torna al confinament domiciliari és la demostració que la situació és fràgil, volàtil, i que qualsevol brot pot acabar tenint un fort impacte en tota la població.

Perquè el creixement dels contagis és general a tot Catalunya i no es limita només al Segrià o les comarques del voltant. Sense anar més lluny, aquest diumenge Salut ha informat que hi ha 816 positius més, 455 més que dissabte. D'aquests el nombre més alt es localitza a la regió sanitària de Barcelona (253), amb un focus important al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, seguit de la regió de Lleida (242) i la zona metropolitana sud (152).

Encara que les xifres poden semblar baixes ara, alguns models matemàtics adverteixen que si no es fa res es podria tornar a repetir l'escenari del març, quan no es va ser a temps d'aturar l'escalada exponencial. Per tant, ara és el moment d'aturar la corba, abans que sigui massa tard i s'hagin de prendre mesures més dràstiques que, com ara ja sabem, tenen un impacte econòmic brutal. Entenem el malestar generat a les zones afectades, però cal entendre que és un sacrifici que es fa en benefici de tothom. Això sí, caldrà que el confinament tingui cobertura legal i que es tinguin en compte els costos econòmics que generarà.

A la Generalitat cal reclamar-li el màxim de transparència a l'hora d'explicar la situació i prendre les mesures que es considerin adequades. A causa de l'enorme afectació personal que comporten, cal ser el màxim de proper i pedagògic, i evitar que la població tingui la sensació que les picabaralles polítiques poden afectar el procés de presa de decisions. Des d'aquest punt de vista, la roda de premsa conjunta d'ahir de les conselleries i les administracions locals afectades és una bona notícia.

Ara bé, han passat ja quatre mesos des de la declaració de l'estat d'alarma i la fase més crítica de la pandèmia, i és hora també de ser molt exigents. En aquest sentit, cal preguntar-se si el rastreig dels positius i dels contactes s'està fent correctament, si s'estan fent tests massius i un cribratge selectiu per fer PCRs, si hi ha infraestructura preparada per aïllar asimptomàtics, etc. En definitiva, si s'ha après la lliçó o no.

Però en última instància res d'això no funcionarà si no hi ha una conscienciació general de la gravetat de la situació, si no s'actua de forma solidària, si no es restringeix al màxim els contactes i es prenen totes les mesures. Fa només uns mesos hauria semblat impossible que tothom hagués d'anar amb mascareta pel carrer i als centres de treball. Però avui ja es veu que és una mesura completament imprescindible, per molt molest i invasiu que pugui resultar. I per molt de temps que calgui portar-la.