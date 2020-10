El contagi de Trump desmunta la seva campanya

El contagi i l'hospitalització de Donald Trump per coronavirus, amb tota la confusió i desinformació que l'ha envoltat, i a només quatre setmanes de les eleccions, ha deixat tocada la seva campanya a la reelecció perquè posa en evidència la nefasta gestió de la crisi sanitària per part de la Casa Blanca. Trump ha sigut víctima del seu propi discurs, tendent a minimitzar els riscos del virus i contrari a mesures dràstiques com el confinament, i ara és ell mateix qui pateix en primera persona els efectes del covid-19. Aquest episodi ha deixat descol·locats una part dels seus mateixos seguidors.

Una enquesta de Reuters amplia l'avantatge de Biden sobre Trump a 10 punts, la diferència més alta en els últims dos mesos, després de saber-se la notícia del contagi. Segons el sondeig, el 65% dels nord-americans creuen que Trump no s'hauria infectat si s'hagués pres més seriosament el virus, una opinió compartida pel 50% dels electors que es declaren republicans. Tot apunta, doncs, que només el nucli dur de l'electorat trumpista continua valorant positivament la gestió d'una crisi sanitària que ha provocat més de 200.000 morts a tot el país.

A més, la seva hospitalització provoca molts dubtes sobre el seu estat de salut real. Els seus metges han informat que Trump es troba millor però alhora que se li han subministrat dos medicaments, remdesivir i dexametasona, que només estan prescrits per a malalts greus. L'objectiu d'aquest tractament podria ser aconseguir una recuperació més ràpida, ja que Trump s'hi juga el resultat electoral, però hi ha especialistes que alerten que poden ser contraproduents en casos lleus perquè bloquegen el sistema immunitari. Sigui com sigui, el més probable és que Trump, pel seu perfil mèdic, acabi tenint seqüeles del pas del virus.

Encara és una incògnita, doncs, si Trump podrà fer campanya amb normalitat i podrà fer els debats que li falten amb Joe Biden, però ja és clar que les eleccions es decidiran al voltant d'un tema principal: els efectes de la pandèmia. En aquest sentit, Biden ha sigut molt més curós i ha renunciat a fer actes multitudinaris de campanya i sempre apareix amb mascareta. De fet, Trump n'havia fet mofa i l'acusava de tenir por a agafar el virus.

Com a mostra de respecte, el candidat demòcrata ha retirat de la campanya els anuncis més agressius contra el seu oponent a l'espera que es recuperi, cosa que, per cert, no ha fet la campanya de Trump. També ha moderat el seu discurs i no ha volgut fer sang. Segurament, els seus assessors li han recomanat que el millor que pot fer és passar a un segon pla i deixar que Trump es vagi desgastant ell sol.

El president nord-americà ha basat part de la seva campanya en atacar Biden per ser vell (tot i que té només dos anys menys que ell) i físicament feble, exhibint un perfil agressiu i fanfarró. La imatge de Trump a l'hospital –i la notícia que ha necessitat oxigen– suposa una humiliació i ha ensorrat aquesta estratègia comunicativa. I esperem que la campanya sencera.