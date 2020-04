Trump intenta ocultar el seu fracàs

Si la crisi del coronavirus pot tenir algun efecte positiu, per dir-ho així, és la possibilitat que serveixi per demostrar a tot el món, i especialment a la població nord-americana, que Donald Trump és un dirigent nefast, un egòlatra incompetent i incapaç d'exercir de líder quan la situació més ho requereix en la primera potència mundial. Amb més de 600.000 infectats i més de 25.000 morts, quan tota l'atenció s'ha de centrar en controlar els efectes de la pandèmia i prendre les mesures necessàries, Trump ha fet el que sempre fa quan les coses se li compliquen: buscar un enemic exterior. En aquest cas, la víctima propiciatòria ha sigut l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Trump va anunciar ahir que congelava l'aportació del seu país a l'OMS durant un període de 90 dies, durant els quals l'administració republicana analitzarà si converteix la decisió en definitiva. Els Estats Units van aportar l'any passat 400 milions de dòlars a l'OMS, una quantitat que equival al 15% del seu pressupost. La decisió és especialment greu perquè va just en la direcció contrària del que ara és necessari: augmentar la cooperació internacional per lluitar contra el virus.

I sobretot resulta nefasta perquè és un intent desesperat per part de Trump d'eludir la seva responsabilitat en la gestió de la pandèmia. Recordem que el president nord-americà va minimitzar l'abast de la crisi i es va resistir tant com va poder a decretar l'emergència nacional. De fet, no fa ni 48 hores es va enfrontar als governadors dels estats que s'estaven coordinant sobre la manera com reobririen el confinament perquè deia que era només ell qui ho havia de decidir.

La realitat és que Trump té al davant seriosos problemes en ple any electoral. Les enquestes ja comencen a detectar que la població nord-americana està descontenta amb la seva gestió de la crisi, i el seu equip ha decidit sortir amb tota l'artilleria i disparar contra tothom: l'OMS, la Xina, els demòcrates, els mitjans de comunicació, etc. La Casa Blanca ha entrat en pànic per l'enfonsament econòmic provocat pel covid-19, perquè l'economia era la seva millor carta de cara a la reelecció el pròxim mes de novembre.

La situació és tan surrealista que l'administració Trump ha fet una crida a metges estrangers perquè vagin a treballar als Estats Units i ha ordenat fer els ulls grossos amb els immigrants sense papers per por que les collites d'aquesta primavera es quedin a l'arbre. Vaja, ara resulta que els immigrants no seran detinguts i deportats.

Si una cosa ha posat de manifest la crisi actual és que l'unilateralisme i l'actitud de xèrif no serveixen per fer front a aquest petit virus tan contagiós i mortífer. Al contrari, el que es necessita és empatia amb els ciutadans, lideratge cívic i obertura a la cooperació internacional, perquè quan arribi la vacuna serà producte dels esforços en línia de molts equips de científics multinacionals i multidisciplinaris que hi estan treballant. Trump s'ha convertit, sense que ell ho sàpiga, en el símbol de tot el que no s'ha de fer ara. Tant de bo al novembre s'emporti una sorpresa desagradable.