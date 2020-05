El perillós esperpent de les manifestacions a Madrid contra el confinament

Les imatges de centenars de persones abillades amb banderes espanyoles manifestant-se en els barris benestants de Madrid contra el confinament decretat pel govern espanyol per lluitar contra la pandèmia de coronavirus passaran a la història de l'esperpent. Són un espectacle que hauria sigut matèria literària per al creador de Luces de Bohemia. Amb mig planeta confinat, aquests manifestants surten al carrer sense respectar la distància de seguretat i posant en perill la feina col·lectiva per aturar la transmissió del covid-19. I ho fan els habitants de les zones més benestants de la capital espanyola.

Tots els manifestants tenen les seves motivacions, però no sempre la manera d'expressar-les és acceptable quan Madrid encara viu en plena pandèmia. Si ja resulta complicat entendre aquests manifestants, el que encara resulta més increïble és que tinguin el suport de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsable del territori amb més infectats i més morts de l'Estat i protagonista d'una gestió erràtica de la crisi sanitària. La mateixa que ha estat confinada en un apartament de luxe al centre de Madrid a un preu sospitosament baix, o que ha vist com dimitia la responsable de Salut Pública perquè no va voler firmar la petició de passar a la fase 1.

Ja sabem que Vox és al darrere de les protestes del govern espanyol, primer en forma de cassolades i ara ja directament amb manifestacions al carrer. Però una cosa és un partit d'extrema dreta populista, que viu de l'agitació i del discurs de l'odi, i l'altre un suposat partit de govern com el PP. Hi ha una diferència molt clara, i el PP actua amb una irresponsabilitat absoluta en aquest àmbit.

D'altra banda, cal apuntar que el fet que les protestes contra el confinament vinguin de l'extrema dreta no és un fenomen estrictament espanyol. Ara fa uns dies uns homes armats van entrar al Capitoli de l'estat nord-americà de Michigan per protestar contra les restriccions de moviment. Al llarg dels Estats Units Donald Trump ha animat manifestacions contra governadors que han decretat el confinament i l'aturada de l'economia, igual que Bolsonaro al Brasil. A Alemanya també s'han manifestat membres de l'extrema dreta contra Angela Merkel.

D'alguna manera sembla com si la pandèmia, que obliga a pensar i a actuar de forma col·lectiva, molestés profundament les postures individualistes que representa la dreta més radical. I el resultat és un comportament completament insolidari i perillós, ja que posa la seva llibertat de moviments per davant de la salut col·lectiva. És un comportament que, per exemple en el cas dels antivacunes, hem vist que pot tenir efectes desastrosos.

En el cas espanyol s'hi suma, a més, l'aversió contra un govern que consideren il·legítim i al qual volen fer caure al preu que calgui. La lluita política i la crítica als governs és legítima en democràcia, però no és admissible fer-ho posant en perill la salut de la resta de persones. Protestar és un dret i la llibertat individual és fonamental en democràcia, però cal exercir el dret de manifestació de manera responsable quan la salut col·lectiva està en joc.