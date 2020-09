La lluita contra la pandèmia i el Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, va dedicar aquest dimecres el gruix del seu discurs en el debat de política general a explicar la gestió del Govern, en especial en el combat contra la pandèmia de covid-19. "La lluita contra la covid-19 és la prioritat número 1 del meu Govern. He demanat a tots els departaments que concentrin totes les seves polítiques en aquest objectiu. Hi treballem les 24 hores del dia, i res no ens farà desviar d'aquest propòsit", va dir el president. I és cert que, amb les dades a la mà, la situació a Catalunya ha millorat de forma notable en les últimes tres setmanes, quan s'ha passat d'un risc de rebrot de més de 200 punts a 157, tot i que l'òptim seria un índex inferior a 100. I que en el cas de Madrid el risc de rebrot és superior a 500, cosa que evidencia que la gestió i les decisions que es prenen tenen una incidència directa en els contagis.

Aquesta bona gestió de la pandèmia s'ha pogut fer perquè hi ha un Govern a ple rendiment, amb el lideratge del president Torra, que ha anticipat algunes de les decisions que s'han hagut de prendre en altres territoris de l'Estat i ha mantingut sempre un discurs molt pedagògic sobre la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment. Per això sobta que, alhora que posa en valor la feina del seu executiu, estigui disposat a provocar una situació d'interinitat governamental de quatre o cinc mesos. D'alguna manera, en el discurs d'ahir incorre en una contradicció difícil de resoldre. Si la prioritat és tenir un Govern bolcat en la lluita contra el coronavirus, s'han de prendre mesures perquè la més que probable inhabilitació del president afecti com menys millor el normal funcionament de les institucions. I això passa per convocar eleccions abans que ho faci el Suprem.

Es vulgui o no, els pròxims mesos encara estaran marcats per l'evolució de la pandèmia i els seus efectes socials i econòmics. En aquest sentit, la inhabilitació del president, a més d'injusta, resultarà especialment inoportuna. Però això no amaga dues coses. La primera és que el calendari del Tribunal Suprem era conegut des de feia temps. I la segona, que va ser el mateix Torra qui va donar per acabada la legislatura al gener perquè hi havia una pèrdua de confiança amb ERC.

Es podrà dir que la pandèmia ho ha canviat tot. Però no és cert, perquè hi ha una cosa que continua igual que al mes de gener: la distància entre els dos socis del Govern. No hi ha cap indici que la relació hagi millorat ni que s'hagi arribat a un punt de consens suficient, al contrari. De fet, la jornada d'ahir va resultar insòlita perquè l'atenció del debat es va centrar més en els retrets entre JxCat i ERC que entre el Govern i l'oposició.

Torra tenia raó al gener quan va dir que la legislatura estava esgotada. I per tant no té sentit allargar-la artificialment amb uns mesos d'interinatge en plena crisi de la pandèmia. No si de veritat es considera que no hi ha d'haver res per sobre de la lluita contra el coronavirus.