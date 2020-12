Per Nadal, responsabilitat individual

A poc a poc els ciutadans anem coneixent quines restriccions hi haurà per celebrar un Nadal que necessàriament haurà de ser de mínims a causa de la pandèmia. Finalment, els grups familiars hauran de ser d'un màxim de 10 persones amb nens inclosos i la nit de Nadal, la de Cap d'Any i de la Reis el toc de queda s'allargarà fins a 2/4 de 2 de la matinada. Pel que fa a la mobilitat, encara no hi ha res decidit a Catalunya (dependrà de les fases de la desescalada), tot i que per a l'àmbit estatal ahir es va aprovar en el Consell Interterritorial que només es podrà viatjar d'una comunitat autònoma a una altra si és per assistir a una trobada familiar. Això vol dir, per exemple, que no es podrà viatjar per fer turisme o activitats d'oci. Com a recomanació, es demana que no s'ajuntin més de dues bombolles de convivència en cada trobada.

Les autoritats sanitàries busquen un difícil equilibri entre controlar l'evolució del coronavirus i mantenir una mínima activitat econòmica i social en unes dates tan destacades. Però els dubtes són tants que no s'ha aconseguit encara una comunicació efectiva de quins són els paràmetres que se segueixen per decidir les restriccions. La política de globus sonda i les filtracions també han acabat de desorientar una ciutadania que ha de fer un sudoku per saber quines restriccions hi ha en vigor en cada moment. Tampoc hi ajuda llançar missatges en el sentit de dibuixar el Nadal com un període excepcional al marge de la situació epidemiològica.

Des d'aquest punt de vista, el que pertoca és reclamar màxima transparència i coherència. És una evidència que les festes de Nadal són especialment inoportunes en la lluita contra la pandèmia perquè tot just s'està sortint d'una segona onada i alguns indicadors ja han començat a pujar menys de dues setmanes després d'autoritzar l'obertura de bars i restaurants. La taxa de contagi, que fa 15 dies estava a 0,77, s'ha situat ja en el 0,89, a una sola centèsima del límit que va fixar la Generalitat com a mínim per poder canviar de fase de desescalada. De la mateixa manera, el risc de rebrot ha repuntat de 205 a 210, apuntant a una tendència que si no s'atura a temps pot acabar sent molt perillosa. Si això ha passat en un període de normalitat, imaginin el que pot passar durant uns dies en què la població es desplaça de forma massiva per participar en trobades familiars i quan el fred no permet celebrar-les a l'aire lliure.

Països com Itàlia o França ja han aprovat mesures més restrictives, i altres com Alemanya o Bèlgica les estan estudiant. Tots els experts apunten, doncs, que el Nadal pot ser una mena de bomba epidemiològica. Per tant, caldrà extremar les precaucions. I com que per sort no vivim en un sistema dictatorial com el xinès ni en la utopia autoritària de George Orwell, al final tot dependrà de les decisions individuals de cadascú. Aquest serà el Nadal més atípic, però entre tots ens hauríem de conjurar perquè no es converteixi en l'avantsala d'una tercera onada tant o més devastadora que les dues primeres.