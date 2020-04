La por al contagi perjudica altres malalties

Aquests dies sembla que l'única causa de mort i de malaltia al món sigui el coronavirus. I efectivament, és una pandèmia que està posant al límit el sistema sanitari i està ocupant bona part dels esforços dels seus treballadors. Però hi ha moltes altres patologies que ara han quedat aparcades, i encara que algunes es poden ajornar per més endavant –cosa que provocarà un embús al qual també s'haurà de fer front amb més recursos–, n'hi ha d'altres que s'han d'atendre amb la mateixa urgència que fa dos mesos. I entre elles destaquen els infarts i els ictus, que són la segona causa de mort a Catalunya després dels tumors, segons les dades del 2017 que va fer públiques el departament de Salut fa uns mesos. Tot i que segurament el 2019 creixeran molt les morts per infeccions de l'aparell respiratori provocades pel covid-19, també podria ser que no superessin les causes de morts més habituals, que fins i tot podrien tenir un repunt, perquè els metges alerten que hi ha un retard a l'hora d'acudir a urgències per por a ser contagiats pel coronavirus. La doctora Fina Mauri, directora del Pla de Malalties Cardiovasculars del departament de Salut, alerta en el reportatge que fem avui al diari que no es pot abaixar la guàrdia perquè el risc de morir en un infart és del 30% o el 40%, mentre que per al covid-19 tot just podria arribar a ser del 6%.

Tanmateix, la sobreabundància d'informació i l'alarma general han provocat que molta gent pensi que els hospitals estan desbordats i que si van a urgències acabaran contagiats o no els faran cas, i han fet que es retardi més del que tocaria la trucada a urgències. És un greu error, i és important que la ciutadania tingui clar que els protocols que hi havia fins ara segueixen funcionant. Hi ha un circuit net als hospitals per als malalts que no estan infectats, i en el cas de malalties com l'infart o els ictus cada minut compta. És molt important la rapidesa, perquè si no la degeneració neural fa més difícil la recuperació.

Els especialistes alerten que ara es troben amb malalts molt més greus que abans perquè han trigat massa a fer la trucada. I és veritat que en el primer moment, en el pic de l'epidèmia i quan no s'havien posat tots els mitjans que hi ha ara, hi ha haver problemes per contactar amb el servei d'emergències, que trigava molt a contestar. El director mèdic del SEM, Xavier Jiménez Fàbrega, reconeix un cert col·lapse al principi, però ara, avisa, ja hi ha prou personal per atendre totes les trucades.

Els especialistes recomanen trucar ràpid al 112 si s'experimenta dolor toràcic, falta d'aire o es pateix un desmai, ja que es podria tractar d'un infart. I el mateix en el cas que es torci la boca o es perdi la força del braç o la cama, o hi hagi alteració de la parla o de la visió, que poden ser indicatius d'ictus. No s'hi val esperar i mirar si passen els símptomes. La sanitat catalana era referent precisament perquè té plans d'actuació i un sistema sanitari especialitzat preparat per identificar i tractar aquests casos.