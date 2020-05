Ens falta informació, és a dir, més tests, per continuar la desescalada

Ahir es van veure milers de persones als carrers i parcs fent passejades o fent esport. En algunes zones resultava impossible mantenir la distància física i, malgrat que la immensa majoria de la ciutadania està tenint un comportament cívic exemplar, també es va poder detectar un cert relaxament perillós. És important recordar que no hem vençut la pandèmia. El coronavirus segueix circulant lliurement i la ràtio de contagis, tot i que actualment està per sota de l'1 –és a dir, una persona contagiada com a molt en contagia una altra–, té pujades i baixades i podria ser que es tornés a disparar.

La desescalada ha començat i tothom somia passar de fase per poder tornar a una certa normalitat, però res ens assegura que no hi hagi una frenada a causa d'un rebrot. Això té moltes causes, entre les quals que aquest virus és nou i no coneixem ben bé com evolucionarà. Però també que en realitat no tenim un retrat exacte d’on som. No se sap quanta gent realment hi ha contagiada en aquest moment perquè només es fan tests als casos més greus, que generalment acaben requerint hospitalització, o als professionals de risc, com ara els sanitaris. I no a tots. Molta de la gent que ha emmalaltit a casa no sap si realment ha passat la covid-19 o no, i tampoc s’han fet tests massius que permetin saber quanta gent l’ha pogut passar sense tenir símptomes, tot i que sorprenentment els últims estudis citats per l’OMS indiquen que han estat menys dels previstos.

A la falta de tests massius s’hi suma que no tots els tests són fiables. Les desenes de tipus de tests serològics –que identifiquen si la persona ha creat anticossos i, per tant, ha patit la malaltia– tenen una fiabilitat que oscil·la entre el 40 % i el 70%. Molt baixa. I fins i tot els més sensibles, els PCR, que es fan servir per controlar les persones que tenen la malaltia activa en aquell moment, poden fallar en un 15% dels casos. És a dir, que poden donar falsos negatius en persones que tenen evidents símptomes de covid-19.

Amb els tests està passant una mica com va passar amb les mascaretes. Tothom està d’acord que són necessaris, imprescindibles, però escassegen i, per tant, se’n fan massa pocs. I no és només que n'hi hagi pocs al mercat –especialment dels reactius que es precisen per fer-los–, sinó que cal també tenir la tecnologia i el personal especialitzat tant per extreure les mostres com per analitzar-les. A poc a poc, però, se’n van fent més. És important que es mantingui la pressió i que, com va passar amb les mascaretes, acabin arribant i es pugui fer una autèntica campanya a gran escala per esbrinar quin és el retrat de la malaltia ara. Saber on som, i poder en el futur detectar ràpidament els nous positius per aïllar-los i evitar nous rebrots, és fonamental per poder continuar el desconfinament amb seguretat.