Una desescalada amb optimisme i prudència

Avui reobren bars i restaurants, després de 37 dies limitats al servei per emportar o a domicili. També teatres, cinemes, auditoris i sales de concert. S’amplia igualment el rang de comerços que poden recuperar l’activitat (per sobre dels 800 m 2 de superfície, excepte centres comercials). En l’esport, es permet recuperar l’activitat en instal·lacions a l’aire lliure i en gimnasos i piscines. I en l’educació, es reprenen les activitats extraescolars. Tot, això sí, amb limitacions d’aforament i horàries, perquè el toc de queda nocturn i el perimetral de cap de setmana es mantenen. És, doncs, l’inici de la desescalada a Catalunya de l’anomenada segona onada de la pandèmia. Un moment que ha de convidar a l’optimisme, a veure la llum al final del túnel i a recuperar espais oxigenadors. Els efectes del covid-19 són diversos, però un és la cuirassa social i emotiva a què ens obliga, i cal tenir-ho en compte.

Al mateix temps, però, convé recordar l’efecte tap d’ampolla de cava que es va produir l’última setmana de juny i a principis de juliol. L’esclat amb què ens vam lliurar a deixar enrere el llarg confinament de la primavera, i que va fer que ens mantinguéssim tot l’estiu en uns nivells de pandèmia continguts però massa alts, i que van tenir un efecte multiplicador quan va arribar la segona onada.

Com llavors, l’optimisme ve empès per unes dades que milloren dia a dia. La velocitat de propagació segueix per sota de 0,8 (0,77), continua baixant el nombre de positius en 24 hores (1.204 pels 1.937 del balanç anterior) i fins i tot les UCI redueixen la quantitat de pacients ingressats (514, 13 menys). Però el descens de les xifres no vol dir que hàgim arribat encara a bon port. Aquestes mateixes dades, per exemple, encara han de baixar més, però és que els ingressos hospitalaris ahir van augmentar (25 més, per a 2.085 totals), igual com les defuncions. Per tant, i sense perdre ni un bri d’optimisme, cal tenir present que es necessita més esforç per aconseguir doblegar la corba de la segona onada i poder seguir guanyant terreny al virus i a les restriccions.

Aquest esforç s’haurà de centrar en totes aquelles activitats on es pugui donar la combinació més conflictiva: acumulació de persones, activitat social i poca ventilació. I és cert que en primer lloc es pensa en la restauració, o en les sales de concert, però tampoc es pot oblidar que aquest divendres és l’anomenat Black Friday. El sector comercial s’ensuma un rècord de vendes online, i ja serà un bon indicador que sigui així, perquè tampoc no ens podem permetre imatges d’aglomeracions en els comerços. És evident que restauració, sales de concerts i comerços hi tenen força a dir per fer que tot vagi bé, però com a societat, com a persones, com a clients, també som protagonistes.

El camí de la desescalada no està sent fàcil. Algunes decisions, errors i rectificacions l’estan complicant. I és cert que la gestió en general de la pandèmia té llacunes (com la cobertura dels sectors econòmics i socials damnificats). Però justament per això hem de voler culminar la recuperació de la millor manera possible.