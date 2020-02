La desigualtat dels infants es combat també amb l'accés a les extraescolars

Diversos estudis alerten que la principal desigualtat entre els alumnes es produeix no dins de les aules sinó fora. És a dir, el rendiment escolar i l’aprenentatge cultural i social dels nens depèn tant del que facin dins de les classes com fora en les activitats extraescolars. I aquestes últimes només arriben a un sector de la població, ja que les rendes més humils o les directament pobres no se les poden permetre. Per trencar aquesta desigualtat es va crear fa uns anys l’Aliança Educació 360, una plataforma impulsada per la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que fa pocs dies va celebrar la seva reunió anual.

El resultat ha sigut una nova crida, cada cop més desesperada, als dirigents municipals i al departament d’Educació perquè garanteixin que tots els alumnes, més enllà de la situació econòmica familiar, tinguin accés a les activitats de lleure. De moment ja hi ha 250 entitats, ajuntaments o centres compromesos en aquesta aliança, l’objectiu de la qual és implicar tothom sota el concepte que l’aula és la ciutat sencera. Però calen més suport i recursos que permetin arribar a tot arreu. Idees no en falten i voluntat per part dels centres educatius molt implicats tampoc, però sense recursos i un lideratge públic clar és difícil portar els projectes a bon terme. És el que els passa, per exemple, a l’Institut Escola Rafael Alberti de Badalona: tot i que han aconseguit posar en marxa alguns projectes, s’han trobat que les extraescolars inclusives per ajudar nens amb mobilitat reduïda no han aconseguit el finançament desitjat. D’exemples n'hi ha de tot tipus. Avui expliquem el cas de Badalona, però també el de Tortosa, on amb lideratge municipal s’ha aconseguit implicar diverses entitats i centres, o el del Casal dels Infants del Raval, un clàssic, que està sempre desbordat per l’alta demanda, cosa prova la importància de la seva feina contra l'exclusió i la manca d’alternatives públiques que li facin costat.

Com a societat hauríem de tenir clar que l’educació, tant dins com fora de l’aula, i la lluita contra la desigualtat han de ser uns objectius compartits per millorar la societat en el seu conjunt. Poques inversions públiques tenen tant de rèdit social com l’educació, i per aconseguir que realment tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats és important que s’asseguri que tots tindran accés a les activitats de lleure, esportives i culturals que completin la seva formació.

Aquests dies hem sentit com el relator per a l’extrema pobresa de l’ONU es quedava esgarrifat després de veure algunes situacions que es viuen a Espanya, i sabem que, segons les últimes dades de l’Unicef, a Catalunya hi ha un 28,6% d'infants en risc de pobresa i, encara pitjor, un 30% amb risc d’exclusió social. Són dades intolerables que requereixen actuacions valentes de les administracions per reduir aquesta enorme desigualtat. I les propostes de l’Aliança Educació 360 són un dels camins per fer-ho.