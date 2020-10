Un desnonament així no pot tornar a passar

¿Es pot desnonar una família amb menors en plena pandèmia i poc abans del toc de queda? Doncs es veu que, malgrat totes les proclames de les diferents administracions, sí. La imatge de dijous a la nit a Ciutat Meridiana d'una mare amb tres fills menors, alguns d'ells amb la motxilla d'anar a l'escola a l'esquena, desnonats pels Mossos d'Esquadra sense ordre judicial ha provocat una onada d'indignació perfectament justificada.

Per sort, el propietari del pis, el BBVA, ha rectificat i ha deixat que la família torni on ha viscut els últims dos anys. El cas és que, al tractar-se d'una família vulnerable, l'entitat bancària havia de complir amb el decret llei 17/2019 i oferir un lloguer social que la família pugui assumir. Dilluns signarà. L'entitat s'ha defensat amb l'argument que ningú els va informar que es tractava d'una família vulnerable i que per això van activar el desnonament exprés. La falta d'ordre judicial respon al fet que la comitiva judicial havia canviat el pany de la casa al matí i, quan la Ruth va tornar al vespre, se la va trobar tancada. Llavors, aconsellada pels veïns, va forçar la porta i es va disparar l'alarma, cosa que va activar l'actuació dels Mossos. Durant la nit de dijous la família va ser atesa pels serveis socials.

L'episodi ens situa davant d'una situació molt incòmoda que la legislació i les administracions no acaben de solucionar. Malgrat les promeses dels polítics, cada setmana es produeixen desnonaments de famílies vulnerables, i només en alguns casos les mobilitzacions de veïns i activistes aconsegueixen aturar-los. Ni tan sols l'arribada d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona, després d'haver sigut la líder de la PAH, ha aconseguit aturar els desnonaments més delicats.

En paral·lel, cada vegada més propietaris es queixen de les màfies que ocupen pisos per obtenir un rèdit econòmic, utilitzant, en alguns casos, famílies amb nens. Aquestes dues realitats conviuen i sovint és difícil destriar cada cas. Però, sigui com sigui, el desnonament de Ciutat Meridiana no s'hauria d'haver produït mai. Alguna cosa falla en el circuit d'informació quan ni la justícia ni la policia s'adonen que estan infringint la llei que protegeix les famílies vulnerables en aquests casos.

Aquest exemple hauria de servir perquè les administracions es posin les piles de veritat i evitin aquests drames socials, sobretot si hi ha menors pel mig, perquè és difícil fer-se a la idea del tràngol que suposa que et facin fora de casa quan ja és de nit i l'endemà has d'anar a escola. En plena pandèmia, i amb la feina que tenen per fer complir les restriccions de mobilitat, és poc comprensible que els Mossos hagin d'estar fent aquestes actuacions, amb la pèrdua de crèdit que suposen.

El govern de la Generalitat i l'Ajuntament haurien de posar fil a l'agulla perquè un cas així no torni a passar. I com a societat hauríem de prendre consciència tots plegats que la pobresa infantil és un fenomen ben real que sovint tenim al costat de casa.