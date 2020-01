En defensa del parlamentarisme

El galimaties jurídico-polític en què ha derivat el Procés va arribar ahir a cotes insospitades amb dues decisions difícils d'entendre: la del Parlament Europeu sobre Oriol Junqueras i la del Tribunal Suprem i la Junta Electoral sobre el president Quim Torra. L'Eurocambra va decidir ahir deixar de considerar Junqueras eurodiputat amb data del 3 de gener –el dia que la JEC li va retirar l'acta– després que el Tribunal Suprem decidís ignorar el que havia dictat la justícia europea. En el comunicat del seu president, David Sassoli, s'afirma que la jurisprudència del TJUE precisament diu que l'Eurocambra ha de respectar les decisions fermes dels diferents sistemes judicials dels estats. I és lògic que sigui així. Però què passa quan el sistema judicial d'un país, en aquest cas Espanya, no respecta el que ha dit un tribunal superior com és el TJUE?

D'altra banda, quan faltava poc per a les vuit del vespre, la Junta Electoral Provincial va decidir executar la inhabilitació del president Quim Torra com a diputat, en una decisió que planteja molts interrogants jurídics. Abans el Tribunal Suprem s'havia negat a acceptar les cautelaríssimes presentades per la defensa del president. Davant d'això, quedava l'esperança que la Junta Electoral Provincial, la mateixa que havia desestimat en primera instància inhabilitar el president, aturés l'execució de la inhabilitació. Però això no va passar i es va fer encara més gros l'embolic jurídic.

El Parlament considera, i així ho defensen tant els serveis jurídics com la majoria de la cambra, que la JEC no és l'òrgan competent per retirar l'acta a un diputat. Per què? Doncs perquè la JEC és un òrgan administratiu que opera sobre els processos electorals. Quan aquests processos han acabat, correspon només al Parlament aplicar les decisions judicials que afectin els seus membres. En aquest cas, a més, el Tribunal Suprem encara no ha resolt el recurs del president Torra contra la seva inhabilitació per desobediència decidida pel TSJC.

La conclusió és que ahir va ser un dia trist per als drets polítics de dos ciutadans europeus com Oriol Junqueras i Quim Torra i el parlamentarisme en general. El Parlament Europeu, i fins i tot la Comissió Europea, hauria de defensar els drets de Junqueras davant del TJUE, ja que es tracta d'un eurodiputat que durant sis mesos no ha pogut exercir el seu càrrec perquè estava empresonat, en una violació clara de la immunitat que l'assistia.

Per altra banda, també el Parlament català ha de defensar els seus diputats, davant totes les instàncies judicials possibles, d'ingerències com la de la JEC, fins que sigui el Constitucional el que es pronunciï o hi hagi una sentència ferma del Suprem. I aquesta defensa hauria de ser assumida més enllà de la majoria independentista que ahir va fer pinya al voltant del president, ja que no s'ataca un polític concret sinó una institució.

Ja sabem que les estructures profundes de l'Estat estan disposades a degradar la democràcia per fer prevaler la seva ideologia. Però almenys no se'ls ha de posar fàcil.