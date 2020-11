La democràcia s'ha d'imposar a Trump

Després d'una nit d'infart en què semblava que Donald Trump revalidaria el càrrec de president dels Estats Units, el recompte dels vots emesos per correu ha fet girar la truita en diversos estats clau i ha col·locat Joe Biden a un pas de la Casa Blanca. En tot cas, els resultats es preveuen molt ajustats i caldrà esperar uns dies per conèixer el veredicte definitiu de les urnes. El primer estat on Trump liderava el recompte i va canviar la tendència va ser Wisconsin, i més tard va ser Michigan, de manera que si el candidat demòcrata s'imposa en tots els estats on ara mateix va davant serà president.

Però és precisament aquest guió, el d'una nit electoral en què s'imposa Trump però amb correcció posterior del vot per correu, que ha estat massiu, el que ja fa temps que preparaven els estrategs republicans per estendre l'ombra de dubte sobre els resultats electorals. De fet, l'actual president fa mesos que està llançant el missatge que si finalment perd pel vot per correu haurà estat perquè hi ha hagut frau. I ho ha fet sense tenir-ne cap prova concreta. És una irresponsabilitat absoluta, perquè el vot per correu, i més en un context de pandèmia, és un dret i s'ha de comptar igual que els altres.

En realitat, com ja ha fet al llarg de tot el seu mandat, Trump està tensionant les costures d'una de les democràcies més consolidades del món amb una elecció, la de president, que s'ha produït sense interrupció des que George Washington va assumir el càrrec el 1789. Però això a Trump li és igual perquè li interessa mantenir el poder, encara que sigui a costa d'erosionar el prestigi de les institucions i provocar un conflicte civil. L'amenaça d'impugnar els resultats és molt perillosa perquè suposa deslegitimar el guanyador i la mateixa democràcia.

Els pròxims dies i setmanes seran una prova clau per a la democràcia nord-americana, que ha de ser capaç de parar els peus a Trump i fer valer el sufragi dels ciutadans. Segurament, la decisió final serà del Tribunal Suprem, com ja va passar l'any 2000, però aquesta vegada en un context molt més difícil i polaritzat. Les imatges de persones folrant de taulons de fusta els aparadors en previsió de disturbis són una bona mostra de la tensió ambiental existent.

A hores d'ara ja es pot afirmar que Joe Biden haurà estat el candidat a la presidència que ha rebut més vots de tota la història, prop de 70 milions, però Trump no s'haurà quedat gaire enrere, cosa que mostra que els Estats Units són avui una societat partida en dos. El mapa que queda és el d'una oposició brutal entre el món urbà i el rural, entre les costes i l'interior. La feinada que tindrà Biden, si finalment es confirma la seva victòria, per recosir la societat nord-americana serà ingent, perquè al davant es trobarà un bloc monolític, la coalició de sectors que ha donat suport a Trump, poc o gens disposada a fer concessions.

Però la primera i més urgent missió és la de recuperar el prestigi de la democràcia i el seu valor fonamental, que és que el vot de cada ciutadà val el mateix i mereix ser recomptat i reconegut.