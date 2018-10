L'esperat cop als narcopisos de Ciutat Vella és un primer pas

Des de fa gairebé dos anys els veïns de Ciutat Vella, i especialment els del Raval, han estat vivint una situació cada cop més insuportable en molts carrers, i a alguns els venien al cap els pitjors anys de la droga dels 80. La raó d'aquest malestar eren els narcopisos: pisos ocupats on es venia droga, especialment heroïna i cocaïna, a un preu molt baix. La situació era greu i els veïns van acabar mobilitzant-se amb cassolades i manifestacions de protesta per cridar l’atenció de l’administració. Alguns ja havien abandonat el barri quan tota aquesta situació va derivar també en un increment de delinqüència al carrer i un augment de les baralles amb armes blanques i de foc.

Per això molt d’aquests veïns van agrair l’aparició aquest dilluns a primera hora de centenars de mossos que es disposaven a escorcollar els narcopisos per desmantellar la xarxa de distribució de la màfia dominicana que en els últims temps havia aconseguit el control de bona part d’aquest narcopisos. El desplegament policial, anomenat operació Bacar, s’ha fet sota la direcció del jutjat d’instrucció número 27 de Barcelona. Feia ja més d'un any i mig que s'hi estava treballant amb l'objectiu de desarticular els responsables de la banda. El desplegament ha implicat uns 700 agents dels Mossos i més d’un centenar d’agents de la Guàrdia Urbana, que han entrat en diversos domicilis particulars i en 26 narcopisos, bàsicament al Raval i el Gòtic, tot i que també han operat al Poble-sec, Nou Barris i poblacions de l’àrea metropolitana. En total s’han fet una cinquantena de detencions.

Es tracta d'un pas important per erradicar el problema, i tant el conseller d'Interior, Miquel Buch, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'han felicitat per l'operatiu, que consideren "un atac directe contra la xarxa de distribució de droga a Barcelona". Tot i això molt veïns consideren que s'ha trigat massa a prendre mesures contundents i, sobretot, reclamen que ara no s'abaixi la guàrdia, perquè fins ara ja s'havien desmantellat cent narcopisos al Raval i això no havia acabat amb el problema. Molts d'aquests pisos ocupats són propietat de bancs, immobiliàries o fons voltor que ni denuncien l'ocupació ni es preocupen de tenir en bones condicions o tancats aquests immobles, dels quan n'hi ha centenars a Ciutat Vella. L'Ajuntament de Barcelona ja fa temps que reclama a aquestes entitats que cedeixin els pisos per a lloguer social o que se'n preocupin per evitar aquestes situacions, ja que la seva deixadesa irresponsable és aprofitada pels narcotraficants.

Aquesta operació és un primer pas que hauria de tenir continuïtat des de diversos fronts. Per una part, obligant els propietaris d'aquests pisos a tenir-ne més cura o ajudant els que en voldrien tenir cura a evitar més ocupacions. Per l'altra, amb més vigilància dels Mossos a peu de carrer, tal com ja es va decidir la setmana passada, per posar fre a l'augment d'armes i violència de les bandes i, paral·lelament, reforçar les mesures sanitàries i socials per ajudar els addictes i apartar-los dels narcopisos. Però, sobretot, cal no abandonar ara els veïns i assegurar-se que operacions com les d'ahir tindran continuïtat.