¿S'està garantint el subministrament de mascaretes?

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha denunciat aquest dimecres que 4.000 mascaretes que havien d'utilitzar-se a l'hospital de la ciutat, el principal focus de la infecció de coronavirus a Catalunya, estaven bloquejades a Madrid arran l'ordre del ministeri de Sanitat de requisar totes les existències. De fet, ja fa dies que els professionals de la salut pateixen aquesta manca de material protector, cosa que els ha convertit en el principal col·lectiu de contagiats, ja que han de treballar cara a cara amb les persones infectades. Als hospitals, però també als centres de dia, les residències i altres equipaments sociosanitaris falten mascaretes, un producte que s'ha convertit en un bé gairebé de luxe, cosa que han aprofitat alguns fabricants per apujar preus.

Davant d'aquesta situació desesperada només faltava que l es comandes ja ordenades pels hospitals, catalans o no, siguin bloquejades per la Guàrdia Civil, que ha rebut l'ordre de requisar tot aquest material per posar-lo a disposició de les autoritats sanitàries. Cal esperar que el ministeri de Salvador Illa desbloquejarà la situació i donarà llum verda ràpidament al seu enviament, perquè en cas contrari estaríem davant d'un cas greu de negligència, per les conseqüències que pot arribar a tenir.

I és que l'intent del govern espanyol de centralitzar totes les decisions pot acabar tenint l'efecte contrari al buscat. La presumpta agilitat es pot convertir en lentitud exasperant en una situació de crisi. En aquests casos cal actuar amb la màxima transparència i amb criteris clars, perquè si no es prenen decisions arbitràries i ineficients. A més, algú ha de deixar clar a la Guàrdia Civil que si un carregament de material es dirigeix a un hospital no s'ha d'interferir, perquè són els hospitals, millor que ningú, els que saben el que necessiten.

Una altra cosa és requisar material que es vulgui enviar a fora o amb el qual es pretengui especular en una situació d'emergència, casos en què estaria justificada l'acció de les forces de l'ordre. Però aquest no és el cas de les 4.000 mascaretes que han d'anar a Igualada sí o sí.

D'altra banda, és imprescindible que els canals de comunicació entre les autoritats catalanes i les espanyoles siguin fluids i constants per resoldre tots aquests conflictes, per evitar episodis com el que estem vivint aquests dies. La població ja viu en una situació d'emergència prou greu perquè a sobre vegi els polítics barallant-se entre ells o intentant treure'n profit partidista. I el que no es pot fer és crear situacions d'alarma injustificades.

Al contrari, el que es necessita ara és traslladar a l'opinió pública que el sacrifici que estem fent servirà per superar aquesta crisi i evitar que derivi en un crac econòmic. I per això el que es necessita són més tècnics, més científics, més investigadors que orientin l'acció dels polítics, i menys militars pels carrers. Per tant, tornem al principi: ¿s'està garantint correctament el subministrament de mascaretes? No ho sembla pas.