Un altre estiu negre al Prat no, sisplau

Ahir va ser una jornada complicada a l'aeroport del Prat, amb un protagonisme especial per als vols de la companyia Vueling, la meitat dels quals van patir alguna incidència. Els problemes de Vueling ja venen de fa temps (fa dos anys van ser especialment greus) i són una constant des de l'inici de l'estiu, però no és l'única companyia amb dificultats. Ryanair, per exemple, també té previstes vagues la setmana que ve. Per acabar-ho d'adobar, ahir es va confirmar que els treballadors del servei d'atenció de terra (el denominat 'handling', és a dir, manipulació de maletes i altres serveis a avions i passatgers) de l'aeroport del Prat mantenen la vaga per als dies 27 i 28 de juliol i 3 i 4 d'agost. Per contra, la que s'havia convocat per al 31 d'agost a tota la xarxa d'Aena no es farà.

Si això hi sumem que la capacitat d'absorbir trànsit al Prat està arribant al seu límit, es dibuixa un panorama molt preocupant per a la principal infraestructura de comunicació del país i bàsica per al desenvolupament econòmic del país. La gestió centralitzada a la xarxa Aena, que tal com ha demostrat el professor Germà Bel només es practica en països poc desenvolupats com Romania i és altament ineficient, perjudica especialment el Prat perquè per a Aena la joia de la corona és una altra: l'aeroport de Barajas.

Fa més d'una dècada, el març del 2007, els agents socials catalans (sindicats, patronals, partits, institucions, etc.) van protagonitzar un acte conjunt a l'Iese per reclamar que el Prat fos un 'hub' internacional i que es gestionés des de Catalunya. Aquella reivindicació dorm des de llavors el son del just en algun calaix, però potser seria hora de començar a bastir grans acords i consensos dins de la societat catalana per poder pressionar Madrid de manera efectiva. Ara, a més, es donen dues circumstàncies que s'han d'aprofitar. D'una banda, el fet que el nou govern del PSOE necessita els vots dels grups catalans per tirar endavant els seus projectes, com ara els pressupostos. I de l'altra, el fet que el nou director d'Aena sigui Maurici Lucena, que tot i el seu caràcter tècnic, arran del seu pas pel Parlament com a portaveu del PSC li hem de suposar una mínima sensibilitat catalanista (o si es vol federal), a més d'una visió econòmica dels beneficis de la competència.

La qüestió és que el nou govern de la Generalitat ha d'aixecar la veu contra el caos a l'aeroport del Prat, que perjudica tots i cadascun dels catalans, i ha de posar propostes sobre la taula de la mà dels agents econòmics i socials. Seria una manera de fer pedagogia sobre els costos que té per a l'economia catalana la manca de sobirania en molts àmbits, per exemple la gestió dels aeroports i la capacitat de negociar vols intercontinentals amb les companyies i la resta d'estats, i de l'altra de deixar en evidència aquells que, com Ciutadans, es queixen que els independentistes no saben parlar de res més. Quina proposta tenen Ciutadans o el PP per al Prat? Deixar-lo com està? I, sobretot, ¿s'atrevirà Pedro Sánchez a fer el que no es va atrevir a fer Zapatero, que és traspassar les competències de l'aeroport i trencar el model centralista d'Aena?