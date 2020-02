Cal evitar la psicosi pel coronavirus

Un cop es va saber que hi havia un brot de coronavirus al nord d'Itàlia era qüestió de temps que se'n detectés algun cas a Catalunya, cosa que ha passat aquest dimarts. Una dona de 36 anys i de nacionalitat italiana però resident a Barcelona, i que havia estat fa poc a la zona de Bèrgam i Milà, ha donat positiu i està ingressada a l'Hospital Clínic. El doctor Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha comparegut per donar-ne tots els detalls i llançar un missatge de tranquil·litat a la població, ja que la pacient no té cap simptomatologia greu. Això sí, Guix ha explicat que com a mesura de precaució s'ha aïllat al seu domicili 25 persones de l'entorn més pròxim de la pacient per un període de 14 dies.

És previsible que en els pròxims dies es diagnostiquin més casos, ja que n'hi ha una desena que s'estan investigant. Però justament per això són importants les explicacions que han ofert tant el doctor Guix com Assumpta Ricard, gerent de processos integrals de salut del Servei Català de la Salut. Tots dos han deixat clar que el 80% dels casos de Covid-19 són lleus –amb uns símptomes similars als de la grip estacional–, un 15% són greus i un 2% crítics. Per tant, les mesures que es prenen no són tant per la gravetat de la malaltia en si –"No és l'Ebola", ha remarcat Guix– com per contenir-ne l'expansió.

De fet, Guix ha explicat que com a epidemiòleg li preocupa més l'impacte de la grip estacional, de la qual des que va començar la temporada se n'havien diagnosticat uns 500 casos greus, 41 dels quals havien acabat amb la mort del pacient. En aquest sentit, cal subratllar que l'OMS està més preocupada per l'impacte que una situació pandèmica de coronavirus pot tenir en països amb un sistema de salut fràgil, com per exemple l'africà, que no a Europa, on hi ha recursos per mantenir la malaltia sota control.

Tot i això, el virus que es propaga amb més rapidesa sempre és la por, com ja s'ha vist en com està afectant la crisi a l'economia, per això és imprescindible que la ciutadania segueixi les instruccions de les autoritats i no es deixi portar pel pànic ni la desinformació. Aquest dimarts ha quedat molt clar que només si es té febre i s'ha estat als llocs on hi ha hagut brots (la Xina, el nord d'Itàlia, l'Iran i Corea del Sud) o bé en contacte amb persones provinents d'aquestes zones caldria fer-se les proves. Per sortir de dubtes el primer pas sempre ha de ser trucar al 061, Salut Respon, on se li farà el cribatge i se li indicarà quins han de ser els passos a seguir. Si es col·lapsen les urgències els efectes seran molt pitjors.

Cal recordar també que el Sistema Català de Salut ja hagut de gestionar crisis sanitàries semblants, com la de la grip A l'any 2009, i fins ara ho ha fet amb una solvència total. No hi ha, doncs, motius per a una alarma generalitzada ni per a cap psicosi, simplement cal comportar-se amb sentit comú. I això sí, reclamar a les institucions que actuïn amb total transparència i responsabilitat.