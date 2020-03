Un èxit de la ciència en plena crisi sanitària

Aquest dimarts s'ha conegut un nou èxit de la recerca mèdica (amb participació catalana): s'ha confirmat la segona curació d'un pacient amb VIH, l'anomenat pacient de Londres. Més de dos anys i mig després d’un trasplantament de medul·la òssia, un article publicat a la revista mèdica The Lancet confirma la seva curació funcional. L’equip d’investigadors responsable, coordinat per Javier Martínez-Picado, de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa), confirma també un tercer cas en remissió des de fa 14 mesos. És el pacient de Düsseldorf. Cap d’ells rep tractament antiretroviral després de practicar-se'ls un trasplantament de cèl·lules mare sanguínies.

Aquesta notícia positiva arriba just en un moment en què la crisi de salut provocada pel coronavirus està a punt de fer un salt qualitatiu i afectar de ple les nostres vides. De fet, ja està passant en zones de l'Estat com Madrid, la Rioja i Vitòria, on s'han suspès les classes i s'han prohibit els actes amb més de mil persones. En paral·lel als efectes per contenir l'epidèmia, i quan ja s'ha obert pas el debat sobre si les autoritats han sigut massa conservadores no volent alarmar la població, diferents equips científics, públics i privats, treballen contra rellotge per trobar una vacuna contra el Covid-19.

Justament, el factor que pot agreujar la crisi del coronavirus és la saturació del sistema públic de salut, que aquests dies s'està posant a prova, especialment a les zones més afectades. Els hospitals catalans ja han pres mesures a l'espera d'una allau de malalts els pròxims dies, i segurament afrontaran la prova més dura de la seva història recent. Els pròxims dies seran claus per saber si la xarxa actual és suficient i està preparada per fer front a una epidèmia con la del Covid-19.

Serà interessant veure quin efecte té l'epidèmia als Estats Units, on el sistema sanitari és privat i hi ha milions de persones sense cobertura, i a Europa, on hi ha sistemes públics potents o cobertura universal. També fins i tot es podrà comprovar si els assajos de privatització que s'han viscut en llocs com Madrid tenen un impacte en l'atenció a la població.

En tot cas, les dues notícies –d'una banda, la de l'avenç de la recerca científica per curar una malaltia que ha marcat una generació sencera com la sida i, de l'altra, els preparatius del sistema públic de salut– demostren que la inversió en aquests dos camps és absolutament imprescindible per encarar crisis com la que estem vivint. Una inversió que ha de combinar el curt amb el llarg termini des del punt de vista pressupostari, i que ha de fer apostes estructurals més enllà de la conjuntura concreta, encara que els fruits arribin al cap de molts anys.

Així s'ha vist en el cas de la sida, que de tenir una elevada mortalitat ha passat a ser pràcticament una malaltia crònica, i ara fins i tot sembla que es podria curar completament. Hi ha motius per pensar que amb el Covid-19 s'anirà més ràpid. El que és segur és que aquests dies cal estar agraït als científics, als metges i al personal sanitari en general.