El Mobile i Barcelona, ¿crisi o oportunitat?

La sotragada és indubtable. El Mobile World Congress (MWC) s'ha convertit amb els anys en un dels grans esdeveniments de la ciutat, tant pel volum de visitants i de negoci com per l'aposta tecnològica i la imatge de modernitat que projecta. La seva anul·lació a causa de la crisi global del coronavirus suposa, doncs, un daltabaix. Qui rep un cop més dur és, clarament, l'entitat organitzadora, el GSMA, patronal mundial de les empreses del sector. Però també és innegable que la ciutat en el seu conjunt perd un volum de negoci amb el qual comptava –hi ha molts sectors afectats, especialment l'hoteler–, igual com l'entitat que acull el Mobile, la Fira de Barcelona, per a qui representa un 37% de la seva facturació anual. Amb tot, la Fira ja ha obtingut una part rellevant d'aquests ingressos. La Fira, doncs, se'n sortirà. El GSMA, en canvi, haurà de batallar més durament per intentar esquivar les indemnitzacions que li reclamaran les empreses que no es van donar de baixa de la cita abans que s'anul·lés aquest dimecres. La seva insistència en atribuir la cancel·lació a causes de "força major" van en aquesta línia. Comença ara una complicada batalla jurídica comercial.

El GSMA queda tocat. En aquest context, el suport que ha rebut aquests dies tant de la Fira com del conjunt de les administracions públiques (ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, Generalitat i Estat), que aquest dijous han tancat files al seu voltant, és molt significatiu. Li és més necessari que mai. Per interès mutu, tots els agents públics i privats s'han conjurat perquè la pròxima edició, la del 2021, sigui la millor de la història del Mobile. Per al GSMA això és més important que mai: ara sí que no es pot permetre flirtejar amb altres seus ni deixar cap dubte sobre la importància d'un esdeveniment així. En un sector tan globalitzat, una cita com aquesta és vital per catalitzar el negoci. El Mobile, doncs, s'ha de reivindicar i Barcelona és, ara més que mai, la seva millor aliada, la seva carta més segura. Per a la capital catalana aquesta crisi és una oportunitat de fer-se valer, de posar en valor la seva lleialtat i la seva professionalitat. Si en els últims anys ha planat l'ombra d'un canvi de seu, fins a donar peu a la frivolitat de Madrid oferint-se per al relleu, ara de cop s'ha girat la truita. Quan es tanca una porta se n'obre una altra. No és encara el moment, però un cop hagi passat el pitjor d'aquesta crisi sobrevinguda, potser sí que tocarà allargar la permanència del Mobile a Barcelona més enllà del 2023. De fet, el Mobile i Barcelona són avui una parella amb més futur que fa uns dies.

Les crisis, en efecte, també són oportunitats. La vocació de la ciutat està quedant clara. La resposta mateixa del Barcelona Tech City n'és un bon exemple. Aquesta organització, que agrupa un miler de start-ups ja s'ha posat en marxa per muntar un congrés alternatiu al 4YFN (esdeveniment paral·lel al Mobile però per a emprenedors). No hi ha temps per perdre. Es tracta de fer que, en la mesura del possible, es mantingui una dinàmica de negoci i innovació. I es tracta que Barcelona es reivindiqui sense complexos. Ara més que mai.