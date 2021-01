L'hora d'aïllar Trump

El president Donald Trump ha portat massa enllà la seva increïble espiral de negació de la realitat, és a dir, de no reconeixement de la seva derrota electoral. El que ha fet és inconcebible, un atac en tota regla des de dins, des del mateix cim institucional, a la democràcia de la primera potència mundial: ha fet servir el seu càrrec per incitar les masses a assaltar la cambra dels representants de la sobirania popular. No hi ha precedents d'uns fets així, ni als Estats Units ni en gaires altres latituds. I els precedents més coneguts ens transporten a èpoques funestes de la història contemporània. La comparació entre el populisme conspiranoic de Trump i els feixismes del segle XX ja no és cap banalització. La deriva de l'encara president ha traspassat tots els límits. Tot i que es veia a venir que podia passar alguna barbaritat, la visió del Capitoli envaït per extremistes trumpistes armats ha deixat astorat mig món, i avergonyida el gruix de la societat nord-americana, que no es reconeix en un espectacle tan negre. Entre els qui no s'hi reconeixen, pel que es comença a veure, també hi ha una part considerable i rellevant de votants i membres del Partit Republicà, dins del qual ja es pot parlar de fractura.

Encara que a Trump només li queda fins al dia 20 de gener com a president, i encara que després d'atiar el caos i la confrontació fins a extrems indecents, amb el resultat de quatre morts i d'un desprestigi d'un sistema democràtic bicentenari, hagi dit que facilitarà una transició del poder, la seva credibilitat és nul·la. Perquè, al mateix temps que diu això, segueix afirmant –i per tant, mentint– que se li ha robat la victòria a les urnes i és incapaç de condemnar ni fer la més mínima autocrítica pels lamentables fets ocorreguts, dels quals és el màxim responsable. Davant això, doncs, ara sí que d'una vegada ha arribat l'hora de posar el punt final a un president que s'ha demostrat nefast per a la convivència democràtica als Estats Units. En aquesta línia va la petició del Partit Demòcrata d'activar l'esmena 25 de la Constitució per destituir immediatament un president que, en efecte, és "incapaç de complir els poders i deures del seu càrrec". Per tirar-la endavant, però, caldrien els vots de dos terços de la Cambra de Representants i del Senat. Tot i la divisió que està aflorant a les files republicanes, resulta difícil pensar que pugui prosperar.

Trump, tanmateix, representa ara mateix un perill per als EUA: és impredictible què pot arribar a fer en la seva deriva delirant. Sigui com sigui, en el cas que es mantingui fins al final a la presidència, el que sí que hauria de prevaldre, amb la participació dels republicans que estan obrint els ulls –ni que sigui amb la legítima expectativa de preservar el seu futur i reconstruir el seu espai–, és l'aïllament d'un polític antipolític que passarà a la història com el president que va liderar un atac contra el Capitoli, contra la seu de les llibertats, contra l'essència de l'esperit sobre el qual se sosté la nació nord-americana. Un president així ha de quedar com una taca negra, com un error, com una vergonya. No se li pot donar cap marge per refer-se. No pot tornar. Ara és l'hora d'aïllar-lo.