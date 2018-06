L'immens error del PSC a Badalona

El PSC, que amb el canvi de govern a Espanya s'orientava a ocupar un lloc central en la política catalana, ha comés un immens error de conseqüències encara per determinar: acceptar formar govern a Badalona amb només tres regidors i amb els vots del PP i Cs. Aquesta aliança contra natura és en realitat un front unionista que s'oposa a un govern d'esquerres plural des del punt de vista nacional, i que per això representava un antídot tant per a les polítiques xenòfobes del PP com per al populisme espanyolista de Cs, dos partits especialment interessats a atiar la fractura de la convivència a Catalunya.

El nou alcalde, Àlex Pastor, va haver de suportar a més un discurs humiliant de Xavier García Albiol, que va voler deixar clar que no li donarà treva. De fet, la intervenció d'Albiol es va convertir en el primer míting de la campanya del 2019. El resultat d'aquesta maniobra és que Badalona tindrà un govern feble durant tot un any, en què tot quedarà congelat fins a les pròximes eleccions. No hi ha cap argument a favor de la ciutadania, doncs, que justifiqui el canvi de govern. Cap cas de corrupció o cap emergència municipal. El PSC ha acceptat un regal enverinat que, en realitat, reforça les possibilitats d'Albiol de cara a les eleccions del 2019.

Cal admetre que el PSC no tenia una situació fàcil a Badalona, arrenglerat d'una banda amb els partits del 155 en la qüestió nacional però alhora permetent el govern de l'esquerra transformadora, encapçalat per Dolors Sabater i que incloïa partits independentistes. Aquest govern, tal com va dir ahir l'alcaldessa sortint, pot haver comès errors i és legítim criticar-lo. Però d'aquí a desbancar-lo amb els vots del PP, un partit al qual els socialistes acaben de desallotjar de la Moncloa, hi ha molta distància. El PSC es va presentar a les eleccions de 2015 amb la promesa de desbancar Albiol de l'alcaldia, on durant quatre anys havia jugat amb foc enfrontant autòctons i forans als barris més desafavorits de la ciutat. El fet que cap dirigent del PSC fos a Badalona és una prova evident de la incomoditat que es viu ara mateix al partit de Miquel Iceta.

En el seu discurs, Pastor va voler justificar la seva candidatura pel posicionament de Dolors Sabater a favor del procés independentista. Però en realitat aquest ha estat només un dels ingredients de la política de l'executiu d'esquerres badaloní. I si això fos tan important els socialistes haurien de procedir 'ipso facto' a trencar tots els pactes municipals que tenen amb forces independentistes, començant per l'Ajuntament de Girona, cosa que no faran.

En definitiva, el PSC ha trencat a Badalona amb la seva tradició de partit catalanista i d'esquerres amb l'únic argument de fer fora els independentistes del govern, un pas altament irresponsable. Si aquest és el camí que seguiran a partir d'ara, Miquel Iceta hauria de donar les explicacions pertinents. I, si no, se n'hauria de desmarcar o, directament, desautoritzar els seus regidors a Badalona. Però no ho farà. I el més lamentable és que el mal per a la ciutat ja està fet.