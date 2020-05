L'incomprensible desgavell de xifres del ministeri

El ministeri de Sanitat es va despenjar ahir amb una notícia sorprenent: en el seu balanç de morts causats pel covid-19 des de l'inici de l'epidèmia n'hi feien constar gairebé 2.000 menys. Així, d'un total de 28.752 s'ha passat a 26.834. Però com els podien sobrar 2.000 morts? Com s'explica que ara els restin quan tots els indicis apunten que la xifra oficial subestima la quantitat real de morts provocats pel coronavirus? Doncs la versió oficial és que les dades s'estan sotmetent a una "validació individualitzada dels casos" que afecta la majoria de comunitats autònomes, però especialment Catalunya, on de sobte el balanç ha baixat de 6.701 a 5.575.

La confusió va en augment quan resulta que el departament de Salut no dona validesa a aquest nou recompte de Sanitat i assenyala que les dades que ells han enviat a Madrid indiquen que a Catalunya hi ha hagut 6.748 morts de covid epidemiològicament confirmades. Aquest desgavell demostra que les autoritats sanitàries espanyoles no han estat capaces encara de consensuar ni el criteri per comptabilitzar les víctimes amb les comunitats autònomes ni la manera com s'han de comunicar i processar aquestes dades. Però no només això, sinó que quan en un recompte amb un nou criteri els "desapareixen" 2.000 morts, en lloc de fer les comprovacions necessàries i parlar amb les autonomies, resulta que fan pública la dada i provoquen l'estupefacció general.

La sensació és que el Centre de Coordinació i d'Alertes i Emergències Sanitàries que dirigeix el doctor Fernando Simón va per lliure i no compta amb l'opinió de les autonomies. ¿Tan difícil hauria estat reunir els experts autonòmics a l'inici de la crisi i pactar un sistema de recompte? ¿No veuen que aquest desori amb les xifres repercuteix molt negativament en la credibilitat del ministeri i, de retruc, de la resta d'administracions? Si finalment tot és producte d'un error informàtic, com afirma Salut, el descrèdit serà màxim.

I és que des de l'inici de la crisi la ciutadania ha tingut la sensació que no se li estava dient la veritat, sobretot amb les xifres de morts. S'entén que per poder fer un seguiment epidemiològic de la pandèmia cal fer el recompte amb el criteri que marca l'OMS, (morts amb PCR confirmada), però tothom sap que la xifra és molt més alta perquè els tests no són del tot fiables ni arriben a tothom. En aquest sentit, només Catalunya fa un exercici de transparència i explica cada dia quins són els morts comprovats i els sospitosos amb dades de les funeràries, cosa que provoca que es dobli la xifra oficial de decessos.

Aquest nou episodi de caos amb les xifres no pot passar com una anècdota més en el riu de notícies sobre el covid que es produeixen cada dia. Urgeix que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ofereixi explicacions convincents de per què ara mateix no hi ha encara un recompte fiable de morts. És imprescindible parlar clar a la ciutadania i oferir una imatge de rigor i seriositat que fins ara no s'ha aconseguit. El govern espanyol demana responsabilitat a cada ciutadà, però potser haurien de començar per ells mateixos.