Un judici tacat per la presència de Vox

Aquest dimarts s'ha posat en marxa el compte enrere per a la celebració de la vista oral del judici contra els dirigents independentistes catalans, previst per a finals de gener. En la vista per les qüestions prèvies, les defenses van tornar a demanar que la causa sigui jutjada a Catalunya. A l'espera de la decisió –tot fa preveure que el Suprem rebutjarà traslladar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya–, la vista va ser com un assaig general del que serà el judici. És a dir, de quina serà la línia de la defensa –no hi va haver cap rebel·lió i no s'han respectat les garanties processals dels processats– i de l'acusació, que ahir, a través de la Fiscalia, va dir que amb el Procés "l'Estat i el seu cor estaven en la diana de l'atac".

L'única decisió que va prendre dimarts el Suprem va ser tornar a rebutjar la petició de la defensa de Jordi Cuixart perquè Vox sigui expulsat del judici. Això vol dir que quan comenci el judici tota l'opinió pública mundial veurà que l'acusació popular contra els dirigents catalans és exercida per un partit d'extrema dreta. Evidentment, Vox ha trobat en el judici de l'1-O el seu millor altaveu i de ben segur que en sabrà treure el màxim profit propagandístic de cara a les pròximes municipals i autonòmiques. És una fallada greu del sistema d'acusació popular, que a Espanya ha sigut històricament aprofitat per l'extrema dreta, ja sigui per als seus negocis foscos, com en el cas de Manos Limpias, o bé per enlairar-se electoralment.

La qüestió és que aquest serà un factor important del judici que les defenses haurien de saber aprofitar. Mostrar a tot Europa que l'extrema dreta exerceix l'acusació, colze a colze amb la Fiscalia, que depèn orgànicament del govern, i de l'Advocacia de l'Estat, que és més dependent encara de l'executiu de torn. Els presos polítics ja han explicat que en les seves compareixences davant del jutge sempre la Fiscalia s'adheria als arguments de Vox, i al revés. ¿Ho faran també en el judici a la vista de tothom?

Certament, la imatge pot acabar sent nefasta per a un Estat que es vol vendre com un país europeu modern. Veurem com les acusacions intenten defensar un relat dels fets que no es correspon amb la realitat, i que ha justificat unes presons preventives que rebutja obertament un 80% de la població catalana, segons l'enquesta publicada per l'ARA. Veurem l'extrema dreta traient pit i fent seu el discurs de l'odi contra els independentistes (cosa que vol dir contra més de dos milions de ciutadans de Catalunya). Veurem, en definitiva, com l'Estat mostra la seva pitjor cara, amb una Fiscalia defensant uns arguments que ja han sigut rebutjats per la justícia alemanya, i amb un tribunal presidit per un jutge tan pròxim al PP que havia de ser president del Consell General del Poder Judicial.

Mantenint el judici al Suprem i acceptant la participació de Vox, la justícia espanyola ja prefigura el càstig afegit als presos polítics que els suposa ser traslladats a Madrid. Però també ho posa més fàcil a les defenses de cara a la batalla crucial del Tribunal de Drets Humans Europeu, que veurà fàcilment quin és l'ideari polític d'extrema dreta de Vox.