La llum al final del túnel, ara sí

Fins diumenge els noms de Josefa Pérez o Araceli Hidalgo no ens deien res. Ara sabem que la primera té 89 anys i que és a la Residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat, i la segona és una dona de 96 anys interna a la residència Los Olmos de Guadalajara. Elles dues es van convertir ahir en les primeres persones vacunades contra el covid-19 a Catalunya i a Espanya. Més enllà de la representació mediàtica de l'inici de la vacunació i del protagonisme inesperat d'aquestes dues dones, la jornada d'ahir té una importància innegable en la lluita per derrotar el virus i recuperar la normalitat. I el fet que es fes de manera coordinada (amb algunes excepcions puntuals) a tota la Unió Europea encara afegeix un valor simbòlic a la data del 27 de desembre del 2020: els europeus van començar de bracet el procés per aconseguir la immunitat de grup.

És evident que encara som lluny de l'objectiu i que el d'ahir és només el primer pas, però abusant de la imatge que van utilitzar ahir molts representants polítics i sanitaris, ja es comença a veure la llum al final del túnel, encara que el túnel sigui llarg. Perquè una cosa és seguir les informacions sobre els assajos i proves de les vacunes, o sentir que la Comissió Europea ha comprat remeses de totes les vacunes que hi ha al mercat, i una altra molt diferent és veure com arriben puntualment a tota la UE des de Bèlgica, on hi ha la fàbrica de Pfizer, les dosis preparades per ser injectades.

Es tracta d'un repte logístic sense precedents (a l'altura de l'èxit científic que suposa la vacuna) que s'haurà d'anar implementant els pròxims mesos per aconseguir que tothom tingui accés a les dues dosis necessàries per aconseguir la immunitat de grup. En concret, a Catalunya l'objectiu és posar la primera dosi en dues setmanes a les 104.000 persones, entre interns i treballadors, que hi ha a les residències per a la tercera edat. Després caldrà esperar 21 dies per posar-los la segona, i esperar una setmana més perquè el cos sigui immune. Aquest és el calendari de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que recordem que ha estat elaborada seguint un mètode genètic innovador. En paral·lel també es començarà a vacunar el personal sanitari i la idea és que, amb l'arribada de més vacunes com la de Moderna, la majoria de la població pugui estar vacunada a principis o finals de l'estiu que ve.

Això sí, durant aquests llargs mesos que encara queden no es podrà abaixar la guàrdia, perquè encara hi ha moltes incògnites, com per exemple saber si una persona immunitzada pot ser al seu torn contagiadora o quant de temps serà efectiva aquesta immunitat. L'OMS també va llançar una alerta en aquest sentit davant del perill que l'eufòria provocada per l'inici de la vacunació acabi derivant en un relaxament de les mesures de precaució. És justament ara, quan ja s'albira el final del malson, que cal extremar les mesures de seguretat per minimitzar al màxim els contagis i les morts. Ara ja no ve d'uns mesos per assumir un risc que pot acabar en un fet irreparable.