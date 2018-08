La proliferació dels manters, un problema que s'ha enquistat

Un turista nord-americà i altres membres de la seva família han anunciat que presentaran una denúncia després que dimecres passat un grup de manters els agredissin a la plaça de Catalunya. Segons la versió del turista, estava intercedint en una discussió dels manters amb una dona quan el van perseguir, li van pegar i fins i tot un li va fer un trau important al cap amb la sivella d’un cinturó. A les imatges difoses a Twitter per una dona que estava a prop dels fets es veu la persecució i, efectivament, fa por la virulència amb què persegueixen el turista.



Els manters no han volgut parlar, però portaveus del sindicat de manters i gent pròxima al col·lectiu afirma que hi va haver una agressió prèvia per part del turista, cosa que hauria provocat la reacció, que, igualment, hauria estat absolutament desproporcionada, intolerable i condemnable. Els Mossos i la Guàrdia Urbana ho estan investigant i caldrà esperar per conèixer-ne el resultat. No hi ajuda que el sindicat de la Guàrdia Urbana, CSIF, fes un primer comunicat exagerant la lesió del turista –parlant d’un tall a l'artèria femoral–, aprofitant l'oportunitat per atacar la política municipal dels comuns en el tema dels manters.

Certament, ha estat una política erràtica i clarament més favorable al col·lectiu dels manters que als ciutadans i comerciants que reclamen que se'ls expulsi de la via pública. La posició del govern municipal ha estat d'empatia amb un col·lectiu que considera, pel que es veu, especialment vulnerable. I, efectivament, tothom pot entendre que les persones que es veuen obligades a vendre productes falsificats al carrer de manera il·legal no ho fan per gust. La majoria ho fan per necessitat, per poder sobreviure després d’haver arribat a Europa passant moltes penúries. D’acord. Però això no és excusa per cedir-los l’espai públic de la ciutat. No ho seria tampoc si la seva activitat fos legal, i encara ho és menys tenint en compte que és il·legal. Aquest és un dels problemes de fons que hi ha en la virulència que està agafant la polèmica sobre l’agressió al turista.

No és, a més, la primera vegada que els manters mostren actituds violentes, especialment amb la Guàrdia Urbana, però també, en casos més excepcionals, contra ciutadans que els reclamen pas en un espai públic que molts cops tenen ocupat fins a límits angoixants en molts carrers i vestíbuls ferroviaris. I el problema no només afecta Barcelona, sinó també molts altres municipis catalans, especialment els turístics de la costa, i tot fa pensar que viurem un altre estiu calent pel que fa al tema dels manters. Per molt que la solució no sigui exclusivament policial, és evident que el que s'ha fet fins ara per oferir-los alternatives laborals són pegats que només solucionen el problema d'una ínfima minoria i que, en canvi, han llançat el missatge que hi ha permissivitat i, per tant, s'ha produït l'efecte crida que ara ja ningú pot negar. El problema s'ha enquistat i la solució cada cop serà més complicada, però no es pot permetre que hi hagi col·lectius que tinguin impunitat per fer el que vulguin a l'espai públic dels pobles i ciutats. Encara que siguin vulnerables.