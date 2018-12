Els negacionistes bloquegen els acords per aturar el canvi climàtic

Avui comença a Polònia la segona fase de la cimera de l’ONU contra el canvi climàtic COP24, que ha d’aprovar el reglament d’aplicació de l’Acord de París. Fins ara hi ha hagut reunions tècniques en què s’han negociat els acords, i representants i científics dels diferents països que es van sumar a l’Acord han fet un primer esborrany del document que posteriorment, a partir d’avui, debatran i aprovaran els polítics. Però no hi ha gaires esperances que s’arribi a cap acord mínimament engrescador.

De fet, sembla que els negacionistes estan aconseguint bloquejar els acords. Els Estats Units de Trump n’és un dels més poderosos. L’any passat ja va anunciar que es retiraria de l’Acord de París, però no pot fer-ho legalment fins a finals del 2020. D’aquí l’interès d’Obama per accelerar la ratificació de l’acord abans de deixar la Casa Blanca. Mentrestant, però, Trump posa bastons a les rodes a les negociacions del reglament i dissabte a la nit es va aliar amb l’Aràbia Saudita, Kuwait i Rússia per impedir que l'últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès) fos assumit per la cimera.

Va ser un conflicte lingüístic que reflecteix tota la problemàtica que hi ha al darrere. El text final pactat a la cimera, per la pressió d’aquests països, es limita a dir que han “pres nota” de l’informe mentre que la resta de països reclamaven que es tornés a la redacció inicial que deia que es donava la “benvinguda” a l’informe, una fórmula ambigua que, tanmateix, suposa que els signants de l’acord l’assumeixen i admeten la validesa científica del que s'hi diu.

I què deia l’informe? Doncs que limitar l’escalfament global a 1,5 ºC [una barrera que, al ritme que anem, es creu que se superarà entre el 2030 i el 2052] requeriria moltes més retallades d’emissions del que es preveia inicialment i canvis en tots els aspectes de la societat. De fet, en l’Acord de París el que es reclamava és que es limités l’escalfament a 2 ºC, una diferència que encara tindria conseqüències molt més greus segons el grup d’experts.

Els grans productors de petroli i combustibles fòssils volen evitar que s’incrementin aquestes mesures, i entre els interessos d’uns i el negacionisme irresponsable d’altres sembla que el resultat final de la cimera de Polònia serà decebedor. De moment, els acords que fins ara han pactat els equips tècnics són molt ambigus i no s’ha avançat gaire en les concrecions.

L’esperit de París s’està esvaint mentre els efectes de l’escalfament global són cada cop més evidents a tot arreu i els estudis dels experts avisen que les conseqüències en un futur cada cop més proper poden ser devastadores. Ho explicàvem dissabte en un dossier centrat en els efectes que tindrà en l’agricultura i l’alimentació, i en l’augment previst de refugiats climàtics per la falta de terres de conreu aptes en els seus països. Cal valentia política i cal que la UE faci pinya per enfrontar-se als negacionistes plasmant ara en un reglament i en acords concrets el que fins ara només han estat grans frases grandiloqüents.