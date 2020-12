El nou hospital de Madrid, més dubtes que certeses

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez-Almeida, i el president del PP, Pablo Casado, van inaugurar aquest dimarts l'Hospital Isabel Zendal, una infraestructura sanitària construïda en un temps rècord sobre la qual planen moltes incerteses. D'entrada, l'hospital encara no està acabat (ahir els operaris hi treballaven) i té previst entrar en funcionament la setmana que ve, però només en un terç de la seva capacitat. Això és així perquè només s'hi destinaran un centenar de professionals dels 600 que s'estima que són necessaris per posar-lo a funcionar a ple rendiment. Així que, de moment, només hi haurà 240 llits extres en el sistema de salut madrileny, 16 llits d'UCI i 32 de cures intermèdies. Molt poc per als més de 100 milions d'euros que ha costat l'obra.

Però és que, a més, a hores d'ara no se sap d'on sortiran aquests professionals ni quin criteri se seguirà per derivar-hi pacients. El conseller de Salut va respondre amb evasives dient que s'anirà decidint "en funció de les necessitats del moment". No sembla, doncs, que l'hospital respongui a una planificació precisa de la lluita contra la pandèmia. Tot plegat fa pensar, més aviat, en una operació propagandística d'Ayuso. El moment més compromès de la inauguració va ser quan el mateix Casado li va preguntar a Ayuso si l'hospital disposava de quiròfans i, davant els dubtes de la presidenta madrilenya, el responsable del complex va aclarir que el que hi havia eren sales de cures.

Sobre el paper, es tracta d'una infraestructura especialitzada en el tractament de pandèmies, però l'oposició critica que el que s'ha inaugurat és només un edifici, ja que sense personal no serveix per a res. És especialment significatiu que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, declinés participar en la inauguració, una mostra clara que el govern de Sánchez no comparteix la idea de construir un nou hospital a correcuita quan als hospitals en funcionament hi ha sales d'UCI no operatives precisament per manca de personal. I si alguna cosa ha demostrat aquesta pandèmia és que el que falten són mans i no tant recintes o llits, perquè en molt poc temps es poden adequar hotels o altres equipaments per atendre malalts.

De fet, aquesta era la crítica fonamental que feien el centenar de persones que protestaven a fora contra la inauguració, la major part professionals sanitaris que denunciaven la precarietat laboral que pateixen. El temps dirà si té raó Ayuso o els seus crítics, que argumenten que aquests diners haurien tingut un efecte més important en la lluita contra la pandèmia si s'haguessin destinat, per exemple, a reforçar l'assistència primària.

El que és lamentable és que la inauguració d'un hospital es converteixi en un acte partidista, que és el que va passar dimarts, i en una mostra més de la manca de col·laboració institucional entre la Comunitat de Madrid –convertida ara en la joia de la corona de la dreta amb les seves polítiques de rebaixes fiscals– i el govern espanyol. Segur que a Europa deuen haver pres bona nota de com es gasten els diners en alguns punts d'Espanya.