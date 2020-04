Qui té por de saber les dades reals del covid-19?

El departament de Salut va confirmar dimecres el que molts experts ja feia temps que deien: el nombre d'infectats i de morts per covid-19 és molt més alt del que reflecteixen les xifres oficials. I així, d'un dia per l'altre, es va doblar el nombre de morts i gairebé triplicar el d'infectats. Fins ara el recompte oficial només incloïa els morts en hospitals que havien donat positiu en un test PCR, però la realitat és que l'impacte del coronavirus va més enllà.

El primer senyal d'alarma va aparèixer amb les xifres de morts a les residències, primer a Madrid i després a Catalunya, que no hi havia manera de quadrar amb els que oferien les autoritats sanitàries. I va ser el mateix govern espanyol el que fa una setmana va demanar a les autonomies que afinessin el recompte de morts amb altres fonts, com ara les dades de les funeràries o el Registre Civil, i també que incloguessin els casos sospitosos de contagiats.

Però, ves per on, quan Catalunya ha facilitat aquestes dades, la ministra portaveu, María Jesús Montero, les desqualifica i demana "no especular amb coses serioses". En què quedem? ¿Volem saber la veritat o no? ¿O és que no volen que un augment sobtat de les xifres espatlli la política comunicativa de l'executiu de Pedro Sánchez?

La ciutadania mereix ser tractada amb respecte i de manera adulta i que se li facilitin totes les dades disponibles, perquè en cas contrari s'alimenta la desconfiança i les teories conspiratives. L'exercici de transparència que ha fet la Generalitat va en la bona direcció i hauria de servir d'exemple a la resta d'administracions. Si volem superar la pandèmia hem de conèixer el seu abast real, per respecte a totes les víctimes, i també per facilitar al màxim la feina als científics ara i en el futur.

Ara bé, la picabaralla pel sistema de recompte amaga una realitat molt més preocupant. ¿Com és possible que les diferents administracions no siguin capaces de posar-se d'acord ni tan sols per oferir les dades amb un criteri unificat? El desgavell és tal que ara mateix és impossible saber quanta gent hi ha ingressada a Espanya en una UCI. ¿Com es pot tenir confiança en les autoritats si no es compleixen ni aquests mínims de competència informativa?

I si aixequem la mirada veurem que aquest desori es repeteix en l'àmbit internacional, on cada país fa el recompte d'una manera diferent i la majoria de manera deficient. L'OMS hauria d'aconseguir facilitar criteris per a tothom que permetessin saber als epidemiòlegs l'abast real de la pandèmia. Ara no som a principis del segle XX, quan la grip espanyola va provocar una mortaldat que encara avui és objecte de debat entre els especialistes, i que va dels 30 als 50 milions de víctimes. Al segle XXI hauríem de poder saber de què mor cada persona i quants infectats hi ha. Hauríem de poder fer un seguiment diari de l'evolució de la pandèmia. El que no pot passar és que per interessos polítics o d'imatge d'un país es renunciï a la informació.