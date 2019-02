Les dretes fan servir Catalunya per fracturar Espanya

En política no val tot, perquè aquesta estratègia sol tenir conseqüències nefastes. Tot i això, la dreta espanyola, dividida en tres faccions però unida en la seva obsessió per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa, ha decidit saltar-se els límits del més mínim sentit comú i convocar una manifestació conjunta aquest diumenge a Madrid contra el president del govern espanyol. Es tracta d'una tàctica, la d'agitar el carrer, que la dreta, llavors només el PP, ja va assajar contra Zapatero en el període 2004-2010. Però ara hi han afegit un grau més de tensió, ja que s'acusa directament Sánchez d'haver comès "alta traïció". I per què? Doncs per haver acceptat que en la taula de partits que ha de dialogar sobre Catalunya hi hagi una figura que s'ha convingut a denominar 'relator'.

D'entrada cal dir que tant el PP com Cs menteixen, ja que no és cert que la Moncloa hagi acceptat la figura d'un mediador internacional, tal com reclama el president Torra, sinó només un relator, és a dir, algú que doni fe del diàleg i en certifiqui els avenços. Aquest dimecres el govern espanyol, per boca de la vicepresidenta Carmen Calvo, va precisar que aquest relator no participaria en les reunions bilaterals Estat-Generalitat sinó només en la taula de partits catalans. No hi ha, doncs, cap mediador. Però el que uns –els independentistes– veuen com un gest insuficient, els altres –la dreta espanyola– ho veuen com una humiliació i una rendició.

L'agitació del carrer, però, és un bumerang que se'ls pot acabar girant en contra a Casado i Rivera. Poc després de l'anunci, Vox, el tercer en discòrdia, es va afanyar a afegir-se a la manifestació. No cal ser gaire clarivident per endevinar que l'extrema dreta intentarà monopolitzar la manifestació de diumenge i convertir els líders del PP i Cs en simples comparses. Després que pactés el govern andalús, l'aliança es pot certificar diumenge amb la imatge de Casado, Rivera i Abascal junts, una fotografia que només beneficia els ultres, ja que a defensors de la unitat d'Espanya no els guanyarà ningú.

No s'ha de descartar que l'estratègia de la tensió i la crispació acabi donant resultats a la dreta. Però a quin preu? ¿Al preu de considerar tots els ciutadans espanyols que no combreguen amb les seves idees sospitosos de traïció i mals espanyols? La fractura que estan obrint, i que revifa el fantasma de les dues Espanyes de Machado, serà molt difícil de recosir. Es parla molt de la fractura social a Catalunya pel Procés. Però què passa amb la fractura que està provocant la dreta dins mateix d'Espanya?

Mentrestant, a Catalunya creix la sensació de llunyania i incomprensió davant el que passa a Madrid. És tan exagerat, tan impostat, el to que gasten Casado i Rivera amb Catalunya que pot induir a pensar que tot plegat no té cap importància, que tot és teatre. Per desgràcia, però, sí que en té. La tríada PP-Cs-Vox està articulant un front reaccionari que pretén esborrar la diferència catalana. I l'independentisme hauria de ser ben conscient d'aquest perill.