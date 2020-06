El racisme, altre cop

No és la primera vegada que persones més o menys organitzades ataquen un centre on sospiten que hi ha immigrants. Va passar per exemple el març del 2019, quan un grup de joves van atacar una casa de colònies de Canet de Mar que acollia menors no acompanyats i van arribar a ferir un dels vigilants. I va passar diumenge a la matinada a Premià de Mar, quan un centenar de veïns van apedregar un pis ocupat on hi havia joves immigrants a qui acusaven d'una agressió sexual comesa a la zona del port. La protesta va derivar després en enfrontaments amb la policia i en destrosses del mobiliari urbà. El balanç de la batalla campal és de cinc agents i un dels joves immigrants ferits lleus.

El cas de Premià coincideix, a més, amb un nou cas de racisme policial . Els àudios del cas del jove Wubi de Sant Feliu Sasserra (Bages), en què se sent com un grup d'agents dels Mossos l'insulten ("Ets un mico, negre de merda"), el colpegen i el denigren, haurien de tenir una conseqüència immediata dins del cos. Fa feredat pensar que aquests policies han estat patrullant durant més d'un any sense cap problema i que ara el màxim que es farà és canviar-los de destí fins que hi hagi una sentència. ¿És aquesta la millor manera de lluitar contra el racisme dins del cos? ¿Protegint els agents investigats com si amb les proves que hi ha no n'hi hagués prou per prendre mesures més contundents? Aquest cas ha coincidit també amb l'obertura de dues investigacions més a Banyoles pel comportament de la policia local. Podem continuar tancant els ulls, però no admetre que a Catalunya existeix un problema de racisme que arriba a les institucions seria tant com negar la realitat.

En el cas de Premià, els Mossos ja han aclarit que els joves del pis ocupat no havien tingut res a veure amb l'agressió sexual i els han traslladat a un altre emplaçament. La policia catalana també assegura que, amb les dades damunt la taula, no s'ha produït cap increment de la delinqüència a la zona, tal com argumenten alguns veïns del poble. D'altra banda, col·lectius antiracistes i dels moviments socials de la zona ja fa temps que advertien d'intents de grups d'extrema dreta d'explotar l'odi al diferent.

Davant d'aquests episodis se suscita ràpidament el debat de si es tracta d'un atac racista o no, i sovint, per no voler criminalitzar els veïns, es tendeix a justificar aquests incidents o a treure'ls transcendència. Aquesta actitud és clarament un error. Atacar un centre o un pis pel simple fet que està ocupat per immigrants, als quals es criminalitza pel color de la pell, té un component clarament racista i s'ha de poder dir amb totes les lletres.

Si hi ha un problema de delinqüència, qui ha d'actuar és la policia i les forces de l'ordre. En cap cas és acceptable en democràcia l'existència de patrulles ciutadanes o persones que actuen al marge de la llei fent servir la violència contra col·lectius d'estrangers. Tots dos episodis demostren que el racisme és ben present a la nostra societat, i que només cal una espurna perquè aflori a la superfície.