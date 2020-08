Els nous contagis es disparen a Espanya

Més enllà del galimaties amb les xifres a què el govern espanyol ens té acostumats, els organismes internacionals treballen amb un índex ben senzill de calcular: la taxa de contagis per cada 100.000 habitants acumulats en els últims 14 dies. Doncs bé, aquest índex mostra clarament com l'estat espanyol ha anat escalant posicions en les últimes setmanes fins a assolir la sisena plaça de tot el món. Ara mateix, amb una taxa de 176 contagis per cada 100.000 habitants, només quatre països de l'Amèrica Llatina (Perú, Colòmbia, Argentina i Brasil) i els Estats Units, per molt poc (182), reporten més casos que Espanya.

Aquest índex situa Espanya com a líder destacat de nous contagis a Europa, on el repunt és general però les xifres estan encara molt per darrere. Per fer-se'n una idea només cal dir que el segon país europeu amb una taxa més alta és Romania, amb 73, dues vegades i mitja menys que Espanya. Els experts afirmen que la situació és preocupant però que hi ha factors que expliquen aquesta pujada. La principal és l'augment dels tests i la detecció dels asimptomàtics, una cosa que durant el pic de la pandèmia, al març, abril i maig, no es va fer perquè només es feien les proves a persones amb símptomes.

Tot i així, és evident que alguna cosa no s'està fent bé i que en cal més coneixement i disciplina col·lectiva per poder tallar la transmissió comunitària. En aquest sentit resulta interessant l'estudi liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu sobre els casals d'estiu, on es constata que una protecció adequada (higiene de mans, grups bombolla i distància) juntament amb activitats a l'aire lliure és una fórmula ideal per restringir al màxim els contagis. No són conclusions que aportin cap gran novetat, però sí que han de refermar les línies bàsiques d'actuació tant per a l'inici del curs escolar com per al retorn a la feina.

La qüestió és que les dades espanyoles, impulsades a l'alça últimament per Madrid i no tant per Catalunya, han de servir per conscienciar tothom de la importància de fer cas de la crida que han fet les autoritats sanitàries per reduir la interacció social al mínim imprescindible. L'equilibri és molt difícil de trobar perquè, tal com també expliquem avui, hi ha famílies desesperades perquè no poden veure els avis que estan en residències, ja que els protocols de seguretat dificulten molt les visites.

La conclusió ha de ser que la situació ara mateix és greu, i que el que s'ha d'evitar és que esdevingui catastròfica. Per aconseguir-ho cal la implicació de tothom, i també continuar investigant i escatint els factors que expliquen per què en uns llocs el virus s'escampa molt ràpidament i en d'altres sembla que no tant. Transparència amb les dades, investigació, recursos sanitaris (i rastrejadors) i conscienciació social semblen els ingredients necessaris d'una estratègia efectiva contra el covid-19. Si no es fa res, aviat Espanya i Catalunya tornaran a encapçalar tots els rànquings negatius –amb l'efecte perniciós que això té a nivell d'imatge i d'impacte econòmic– i, més important encara, posaran en perill un altre curs escolar.