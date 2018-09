La recepta Torra: unitat, mobilització i confiança

El president de la Generalitat, Quim Torra, va donar dimarts el tret de sortida al curs polític amb una conferència en què s'esperava que dibuixés la nova estratègia de l'independentisme. Torra, però, no va detallar cap pla concret ni va posar cap data per assolir la independència, cosa que significa que l'època dels fulls de ruta irrealitzables ha passat a la història. Això sí, el president va cridar a una "marxa pels drets civils, socials i nacionals que comença demà i acaba el dia de la sentència", una nova reformulació de l'estratègia de la mobilització permanent que ja es va posar en marxa la tardor passada. D'aquesta manera queden clares dues coses: la primera és que no hi ha, ara mateix, una estratègia compartida entre tots els actors de l'independentisme per respondre a l'ofensiva repressora de l'Estat; i que les sentències del judici als responsables de l'1-O seran la pròxima fita del Procés.

A falta de plans concrets, però, Torra sí que va esbossar la seva particular fórmula per assolir la República: que cada ciutadà es converteixi ell mateix en un agent de canvi, que tingui confiança en l'èxit final i que tots caminin units. "Distanciats o dividits, amb la llavor de la desconfiança, no podrem superar un desafiament com aquest", va dir. El president, doncs, es va centrar més en quina ha de ser l'actitud que ha de predominar en el moviment independentista abans de la sentència que no pas en les accions polítiques concretes, que es limiten a mantenir la mà estesa a la negociació amb Madrid i a continuar treballant el flanc internacional.

I després de la sentència què? Aquí el president no va ser gaire explícit però sí que va apuntar algun tipus de resposta individual quan va dir: "Personalment no acceptaré cap sentència que no sigui la lliure absolució". D'aquesta manera, Torra deixa la porta oberta a la seva dimissió, amb convocatòria electoral o sense. En tot cas, el moment de la sentència, i quina resposta s'hi donarà, serà clau per al futur del moviment independentista.

Amb la conferència d'ahir el president guanya temps –la sentència es preveu per a la pròxima primavera– tant per intentar bastir una estratègia conjunta de resposta com per enfortir la governabilitat amb mesures que afrontin els principals problemes que té la societat catalana, començant pel preocupant creixement de l'atur que s'ha produït aquest mes d'agost. I és que la mobilització ciutadana pels drets civils, socials i nacionals ha de ser compatible amb la posada en marxa d'una enèrgica acció de govern que acabi convencent la gran majoria de ciutadans de les bondats del projecte republicà.

Com va subratllar el president Torra, hi ha una àmplia majoria de la societat catalana que, al marge de la seva posició sobre la independència, vol un referèndum, està en contra de l'empresonament dels líders del Procés i ja no reconeix la legitimitat de la monarquia. El principal repte del moviment republicà és convertir aquesta majoria social en una palanca de canvi efectiva que dissipi per sempre més el fantasma de la fractura social que alguns estan atiant de forma irresponsable.