El triple salt mortal de Sánchez acaba en fiasco

Quan ja tenia resolta la votació de l'estat d'alarma amb els vots de dues formacions antagòniques com Cs i el PNB, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encara va voler fer un últim salt mortal i sumar Bildu a l'equació. La portaveu socialista, Adriana Lastra, i el seu homòleg d'Unides Podem, Pablo Echenique, van rubricar un acord amb l'esquerra abertzale en què es comprometien a una derogació "íntegra" de la reforma laboral aprovada per Rajoy el 2012 en un termini de temps breu. En concret, "abans que s'acabin les mesures extraordinàries" del govern espanyol per combatre el covid-19. El pacte, a més, no es va fer públic fins després de la votació per no posar en risc el vot favorable de Ciutadans.

El text de l'acord, però, va encendre les alarmes al ministeri d'Economia i la seva titular, Nadia Calviño, va forçar una marxa enrere inèdita. Abans de la mitjanit el PSOE va aigualir el pacte i va proposar el mateix redactat que ja va pactar amb Unides Podem per a l'acord de govern i on es parla de derogació però es limita a uns punts concrets de la norma. Dijous al matí, però, tant Pablo Iglesias com Arnaldo Otegi continuaven donant per bo el text de l'acord inicial. Però a la tarda Nadia Calviño deixava clar en una xerrada organitzada pel Cercle d'Economia que ara mateix "era absurd i contraproduent obrir el debat de la reforma laboral".

La jugada, doncs, ha acabat provocant una trencadissa de grans dimensions a l'executiu espanyol. El fiasco perjudica particularment la figura del mateix Sánchez, que si ja era vist pels seus adversaris (i alguns dels propis) com algú poc fiable i hipertàctic, ara ho ha acabat de confirmar. L'episodi de la reforma laboral ha fet aflorar les tensions internes entre el vicepresident Pablo Iglesias i la mateixa Calviño. Però també ha destapat diferències a dins del mateix PSOE i, a més, ha servit de coartada a la patronal CEOE per suspendre el diàleg social.

Des del punt de vista de les seves aliances, el balanç per a Sánchez també és desolador. Amb un sol moviment ha fet enfadar Cs, el PNB, ERC i la mateixa Bildu. Ningú està avui content. Tot fa pensar que les pròximes votacions al Congrés es convertiran en un Vietnam per al PSOE, ja que qualsevol suport li resultarà a partir d'ara molt més car. I tot per una maniobra que només tenia com a objectiu equilibrar per l'esquerra l'acostament a Cs. L'única cosa positiva per a Sánchez és que l'oposició de dretes, formada pel PP i Vox, ha acabat per situar-se en una posició ultramuntana de rebuig al confinament i atiant protestes al carrer. La seva millor (i única) carta, doncs, és que l'alternativa és molt pitjor.

Tot i això Sánchez haurà de rectificar i buscar una alternativa per a l'estat d'alarma, perquè és molt difícil que pugui aprovar una altra pròrroga d'aquí dues setmanes. Els següents passos haurien de ser posar la desescalada en mans de les autonomies i reconstruir la majoria que el va fer president amb el gest de posar data a la taula de diàleg amb la Generalitat. I deixar d'intentar triples salts mortals amb acords impossibles de conciliar.