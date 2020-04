La covid-19 obliga a repensar l'escola

El curs escolar es reprèn aquest dimarts via online amb l'objectiu principal de minimitzar l'impacte negatiu que el confinament obligat per la pandèmia de covid-19 pugui tenir en l'aprenentatge dels alumnes. El repte és colossal, perquè mai abans el sistema educatiu s'havia trobat amb una situació semblant, però tres setmanes després de tancar els centres era necessari fer un pas endavant i aprofitar al màxim les possibilitats que la tecnologia posa al nostre abast. L'escola està obligada a repensar-se.

Ningú, però, pot enganyar-se. El tancament de les aules tindrà efectes negatius i seran necessaris molts esforços per revertir-los. El primer obstacle que s'ha posat sobre la taula és l'existència d'almenys 55.000 famílies que no disposen d'ordinador o connexió a internet. El departament repartirà aparells i paquets de dades, però tot i així els experts adverteixen que l'element diferencial en aquests casos és l'acompanyament que els alumnes puguin rebre a casa. L'ensenyament online és una bona alternativa, però sens dubte farà més profunda la bretxa entre famílies i entorns més o menys preparats per a l'era digital. Per aquest motiu, les instruccions del departament són les de treballar per projectes i prioritzar la part emocional de l'alumne, ja que existeix el perill real que molts es desenganxin de les rutines escolars.

També és per aquest motiu que els resultats d'aquest trimestre, tot i que avaluables, no serviran en cap cas per suspendre sinó només per millorar nota. Això no és sinònim d'un aprovat general, perquè els que hagin suspès els dos primers trimestres difícilment podran compensar-ho. És una decisió raonable, perquè alterar l'expedient acadèmic a la baixa per les notes d'un trimestre experimental com serà aquest generava molts dubtes.

Ara bé, la crisi del coronavirus ha posat al descobert la manca de formació en noves tecnologies de bona part del professorat i també les diferències entre centres, ja que n'hi ha que estaven molt més preparats que altres. Cal subratllar en aquest punt el compromís amb l'educació dels alumnes que estan demostrant molts professors, que sense esperar instruccions del departament ja fa temps que han organitzat les seves pròpies classes virtuals.

Caldrà aprendre de totes aquestes experiències per preparar el nostre sistema educatiu per a possibles futures crisis sanitàries, però també per plantejar un ensenyament més adequat a les noves realitats. La inversió en equipaments i formació, igual que l'aposta per noves maneres d'ensenyar, ja no pot ser més una assignatura pendent, i ha de passar a ser una prioritat, ja que en el futur que es dibuixa, amb més teletreball i menys activitat presencial, serà més necessari que mai dominar aquestes eines. Fins i tot caldrà aprendre a pensar diferent i a treballar més en equip.

Això sí, estem segurs que res pot substituir el valor de l'aula, de l'ensenyament cara a cara i de la relació amb els companys. Per això és important preparar els centres per quan puguin tornar a obrir. Segur que aquell dia tots valorarem molt més el paper de l'escola i dels mestres.