La revolta racial i el coronavirus enfonsen Trump

Tot i que encara falten gairebé cinc mesos per a les eleccions presidencials nord-americanes, cada cop guanya més força la hipòtesi d'una derrota de Donald Trump. I no és que ell hagi canviat –es comporta exactament igual que el seu primer dia a la presidència–: són les circumstàncies les que han canviat. La combinació de la mala gestió de la pandèmia, amb la consegüent crisi econòmica, juntament amb la revolta racial i les seves sortides de to han acabat per transmetre a la població una sensació de descontrol en plena crisi mundial difícilment digerible fins i tot per a sectors conservadors de l'electorat.

Fins i tot l'exèrcit, tradicionalment un feu de votants republicans, ha començat a desmarcar-se de Trump. El cap de l'estat major i general de més alt rang, Mark A. Milley, ha demanat disculpes per haver acompanyat Trump a fer-se una fotografia amb una Bíblia en una església propera a la Casa Blanca en plenes protestes racials. Recordem que perquè pogués fer el recorregut, la policia va carregar contra una manifestació pacífica. "No hi hauria d'haver anat", ha reconegut Milley després de tota la polèmica provocada per la imatge.

En els últims dies fins i tot el secretari de Defensa, Mark Esper, s'havia desmarcat de la insinuació de Trump que trauria els militars al carrer per sufocar les protestes antiracistes per la mort de George Floyd a mans d'un policia de Minneapolis. I el seu antecessor en el càrrec, el general James Mattis, va considerar que Trump era una amenaça per a la Constitució nord-americana. Les crítiques, doncs, no li venen de l'oposició demòcrata sinó dels seus propis rengles.

Com a resultat, la valoració de Trump entre els nord-americans s'ha desplomat 10 punts els últims mesos –ha passat del 49% al 39% (encara és elevat)–, i les enquestes atorguen un avantatge de 14 punts al candidat demòcrata, Joe Biden, que en realitat no ha fet res de destacat en les últimes setmanes a causa del confinament. És Trump, doncs, qui està perdent suports, sobretot perquè ja no és vist com l'artífex d'un miracle econòmic sinó com algú que no està preparat per governar crisis de la magnitud de la del coronavirus. Els Estats Units han superat aquesta setmana els dos milions d'infectats i els 115.000 morts, i les projeccions afirmen que abans de les eleccions s'haurà arribat als 175.000 decessos, una xifra que quadruplica la de les baixes causades per la Guerra del Vietnam.

Per a acabar-ho d'adobar, la Reserva Federal ha fet públiques unes previsions desastroses per a l'economia en què l'atur, fins ara la gran carta de Trump de cara a la reelecció, s'enfilarà fins a prop del 10%, unes magnituds que als Estats Units són catastròfiques.

Fins ara Trump ho fiava tot als seus discursos, la seva capacitat mediàtica i el bon comportament de l'economia. Però quan aquesta li ha fallat s'ha vist, amb tota la cruesa, la seva incapacitat total, la buidor del seu pensament i comportament. I és que Trump no hauria d'haver arribat mai a president dels Estats Units. Però almenys que no repeteixi en el càrrec.