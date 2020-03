Un sacrifici a temps per evitar un mal major

Les autoritats estan obligades a preveure tots els escenaris possibles quan s'enfronten a una crisi com la del coronavirus, des dels més optimistes fins als més pessimistes. Aquests dies, veient el descontrol i el caire catastròfic que ha agafat la crisi a Itàlia, on ja s'han superat els 1.000 morts, hi ha experts que qüestionen si les decisions per contenir el virus que s'han pres són suficients o caldria anar més enllà. Recordem que a Catalunya des d'aquest divendres totes les escoles, instituts i universitats estaran tancats, un fet inèdit que comporta l'afectació de la vida quotidiana. I per primera vegada s'ha establert el confinament de la població d'una ciutat, en aquest cas Igualada, i el seu entorn. Són mesures excepcionals per a una situació excepcional.

L'objectiu és intentar reduir al mínim imprescindible els moviments de població, la interacció entre les persones, i tenir controlats els possibles focus com el d'Igualada per mitigar així el risc de contagi i aturar la corba ascendent d'infectats que tan preocupa els epidemiòlegs. Ara mateix a Catalunya hi ha 316 infectats, 135 més que el dia anterior, 25 dels quals estan greus. El balanç de morts és de 6, 3 dels quals relacionats amb el focus detectat a Igualada i rodalia. Hem de comptar que aquestes xifres escalaran de forma molt ràpida els pròxims dies perquè el Covid-19 té una taxa de contagi estimada de 2,3, tot i que els casos asimptomàtics podrien elevar-la fins als 5. Segons els càlculs de l'expert Àlex Arenas, creador d'un model predictiu sobre l'impacte de les epidèmies, si no es fa res el nombre de casos es pot multiplicar per 20 en quatre dies, cosa que ens situaria la setmana que ve per sobre dels 6.000 infectats. És evident que aquesta és una xifra que faria col·lapsar un sistema sanitari que ara mateix ja està molt tensionat.

Aquestes dades justifiquen l'abast de les mesures que s'estan prenent, i segurament caldrà anar més enllà. Només cal mirar què ha passat al nord d'Itàlia, on ara mateix tenen el sistema sanitari sobrepassat i no poden ni enterrar els morts provocats pel coronavirus. I més a prop d'aquí, a la Comunitat de Madrid, s'ha anunciat que s'utilitzaran hotels per oferir llits hospitalaris davant la saturació dels públics. Per tant, la conclusió és que tot aquest sacrifici que les autoritats demanen ara és clau per a un benefici col·lectiu, que és el de controlar l'epidèmia. El descontrol ja sabem les conseqüències que té i l'hem vist en altres països.

L'escenari és tan crític que reclama una gran altura de mires per part de tothom i desterrar qualsevol temptació de politiqueria o ús partidista de la crisi. Ara és el moment de fer costat als diferents governs. Hi haurà temps per fer crítica i autocrítica, per fer un examen profund de com s'ha gestionat la crisi. Però ara només hi hauria d'haver una prioritat: evitar que l'epidèmia derivi en una catàstrofe sanitària, social i econòmica.