La temporalitat, un mal (no menor) del mercat de treball

Des del 2013, l'any en què es va registrar el màxim històric de més de cinc milions d'aturats a tot l'Estat, les xifres d'atur baixen mes a mes de manera continuada. Així, la desocupació s'ha reduït en gairebé dos milions de persones al conjunt de l'Estat. Però, malgrat el bon funcionament de l'economia, hi ha alguns senyals d'alarma que cal prendre en consideració: les baixades de la desocupació cada vegada són menys pronunciades i augmenta la temporalitat, cosa que comporta certa precarització de l'ocupació.

El creixement de l'ocupació continua sent fort a Catalunya (2,7% interanual segons l'Enquesta de Població Activa), però una mica inferior al ritme que representava durant el 2017. A més, la baixada de l'atur registrat experimentada al juliol (1.068 persones menys desocupades) és la més suau dels últims sis anys a Catalunya. Aquestes dades inquieten especialment els experts, ja que el mes de juliol acostuma a ser un bon mes per a l'ocupació gràcies a la campanya d'estiu.

L'altre senyal d'alarma és la temporalitat. En termes absoluts i anuals, la major part de la creació d'ocupació continua sent indefinida, ja que dels 90.500 llocs de treball assalariat que s'han creat en els últims 12 mesos, un 82% són de caràcter indefinit, però la taxa de temporalitat continua sent elevada i ja és d'un 21,6%, segons dades de la conselleria d'Economia de la Generalitat. En el segon trimestre de l'any, s'ha incrementat la població assalariada amb contracte temporal: hi ha hagut 31.300 persones més amb contracte temporal (+5,4%), quatre punts per sobre de l'increment dels indefinits (26.500 més; +1,2%). I l'ocupació a temps parcial (+2,9%) també ha crescut amb més força que la del temps complet (+1,5%), cosa que ha incrementat la taxa de parcialitat fins al 14,4%.

Dins de la temporalitat hi ha també un fenomen preocupant i és la precarització portada a l'extrem que representen els contractes de menys d'un mes de durada. Segons dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, quatre de cada 10 contractes que es van signar al mes de juliol tenien una temporalitat igual o inferior a 30 dies. Els economistes asseguren que moltes empreses fan servir la temporalitat per ajustar-se als cicles econòmics i, per això, molts treballadors temporals van ser acomiadats quan va esclatar la crisi. Els experts també alerten que els nivells de temporalitat tornaran als nivells anteriors a la crisi. Això comporta una falsa temporalitat que la inspecció de treball hauria d'investigar i sancionar.

A la inestabilitat que pot representar la temporalitat i la parcialitat per als treballadors, s'hi ha de sumar la congelació dels salaris. Si bé és cert que durant la crisi es va aprofitar la devaluació dels sous per poder guanyar competitivitat, amb la recuperació de la situació de molts sectors i la millora dels beneficis empresarials és el moment de fer-los arribar als treballadors, fet que també podrà repercutir en la millora de la productivitat.