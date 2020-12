La trampa dels tests ràpids per Nadal

A poc a poc es va fent evident que Nadal es pot convertir en una autèntica bomba epidemiològica, amb milions de persones movent-se lliurement i reunint-se en llocs tancats amb familiars que fa molt de temps que no han vist. Aquests retrobaments familiars, que han estat sempre l'essència de Nadal, són ara una font de perill. La possibilitat d'un creixement exponencial dels contagis de covid-19, amb el consegüent col·lapse del sistema públic de salut les setmanes següents, espanta i molt les autoritats sanitàries. No només les catalanes o espanyoles, sinó les del món occidental en general, almenys als llocs on se celebren aquestes festes.

Aquí s'ha optat per una política permissiva si ho comparem amb països del nostre entorn com ara Itàlia, on no es permetrà sortir del propi municipi, o França, on l'hostaleria continuarà tancada fins després de festes. Per tant, tot dependrà de l'actitud individual de cadascú. Des d'aquest punt de vista, les autoritats sanitàries, tant del departament d'Alba Vergés com del ministeri que comanda Salvador Illa, van voler alertar la població que els tests d'antígens que arribaran aviat a les farmàcies no poden ser un "passaport" per saltar-se les restriccions.

Recordem que les reunions familiars s'han limitat a un màxim de 10 persones, nens inclosos, i que es recomana que no hi hagi més de dues bombolles de convivència. El fet de poder-se fer un test i donar negatiu, però, no significa que es puguin reunir grups de 15 o 20 persones, perquè l'experiència demostra que hi ha un percentatge de falsos negatius que, a gran escala i multiplicat per milers de reunions familiars, pot resultar en una catàstrofe epidemiològica. Per tant, cal ser estrictes en el compliment de les mesures: 10 persones com a màxim, llocs amb ventilació i distància interpersonal. Aquest és un Nadal excepcional que, si tot va com ha d'anar amb les vacunes, no es tornarà a repetir, almenys fins que hi hagi una nova pandèmia similar.

A més a més, estem veient aquests dies que, a la mínima que s'han recuperat alguns espais d'interacció social, com ara bars i restaurants o la cultura, la taxa de contagi s'ha enfilat i ja no s'ha pogut passar de fase de la desescalada a Catalunya. Aquest dilluns ha estat el primer en 15 dies en què ha pujat el nombre d'ingressats a l'UCI. De moment, els indicadors estan lluny de ser òptims però semblen sota control, tot i que no és descartable que hi hagi un empitjorament que faci replantejar les decisions que s'han pres fins ara.

Les imatges d'aquests dies d'aglomeracions al centre de Barcelona per fer compres tampoc són una bona notícia, perquè si no es compleixen els aforaments hi ha la possibilitat que després calgui tornar a tancar tot el comerç. En general hem de ser tots molt més curosos a l'hora de decidir on anem i en quina franja horària ho fem. L'objectiu ha de ser protegir-se al màxim i no posar-se en risc. I durant les festes de Nadal caldrà extremar encara més les precaucions si no volem contribuir al descontrol de la pandèmia.