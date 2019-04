Catalunya, l'únic programa de Casado

El candidat del PP a les eleccions generals, Pablo Casado, va continuar ahir desgranant les seves propostes per a Catalunya, i totes, curiosament, van en la mateixa direcció, és a dir, en el sentit de rebaixar, laminar i aigualir l'autogovern. Les últimes dues propostes tenen, a més a més, un component denigratori. La primera és la de situar els Mossos per sota jeràrquicament de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Es tractaria, segons la proposta, de degradar la policia catalana a un mer cos auxiliar de les forces de seguretat de l'Estat, sense autonomia i sempre sota supervisió.

La segona proposta, encara més greu, és la d'habilitar la Delegació del govern espanyol perquè pugui suspendre competències de manera arbitrària quan detecti "deslleialtats". A part de ser una iniciativa de dubtós encaix constitucional, el que és evident és que Casado i la resta de la triple dreta ja estan explorant la manera d'aplicar un 155 per la porta del darrere sense haver de passar pel Senat, que previsiblement tindrà majoria d'esquerres.

El missatge és clar: voteu-me a mi perquè trobaré la manera de suspendre l'autonomia de Catalunya quan jo vulgui des de l'executiu encara que el PSOE bloquegi un 155 al Senat. En realitat es tracta d'instaurar per a Catalunya un règim d'excepció fins que el seu govern sigui del color que vulguin Casado i els seus socis. El que es pot dir, però, és que almenys Vox va de cara i defensa directament la desaparició de les autonomies i que només hi hagi un Parlament i un govern per a tot Espanya. Si el líder popular vol tirar per aquest camí el que hauria de fer és plantejar una reforma de la Constitució, ja que aquesta consagra el dret a l'autonomia dels territoris.

El problema de Casado és que no està plantejant aquestes propostes pensant en Catalunya, i en el benestar i la concòrdia dels catalans, sinó en treure vots a la resta d'Espanya apel·lant al desig de revenja per l'orgull ferit. També és per aquest motiu que per encapçalar la llista de Barcelona no ha triat una persona del PP català sinó una paracaigudista vinguda directament de la FAES aznariana com Cayetana Álvarez de Toledo. Què deuen pensar les desenes de quadres i militants populars que porten anys picant pedra en un territori difícil per a ells? ¿No pensen aixecar la veu ni fer-se respectar davant la direcció de Génova?

El PP i Cs estan interessats que Catalunya ocupi tot l'espai del debat públic a Espanya, com si no hi hagués cap altra qüestió digna d'interès i que afecti directament la vida dels espanyols. Sense Catalunya, en efecte, no tindrien discurs ni eix de campanya. Ara bé, no tot és lícit per guanyar unes eleccions. La dreta s'ha dedicat durant anys a incendiar la convivència i atiar l'odi contra els catalans (recollida de signatures contra l'Estatut, campanyes contra la immersió, etc.) per interessos electorals. I després, quan una part molt important de la societat catalana desconnecta de l'Espanya que ells representen, només tenen una resposta: més repressió i atacs a l'autogovern.