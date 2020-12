Els fons europeus han d'arribar a les pimes

L'anomenat Comitè Assessor Catalunya - Next Generation UE, que reuneix 14 experts de reconegut prestigi per ajudar el Govern a seleccionar els projectes que han d'optar a rebre fons europeus del pla de reconstrucció econòmica anticovid, va fer arribar aquest dimecres a l'executiu les seves primeres recomanacions. D'entrada, la conclusió més important és que dels més de 500 projectes presentats inicialment, s'ha passat a una llista de 400, ja que alguns s'han agrupat per guanyar consistència i d'altres han estat descartats. Els receptors de l'informe van ser el vicepresident, Pere Aragonès, i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Aragonès va remarcar que el fons europeu de recuperació és una "gran oportunitat per a l'economia catalana", i no li falta raó. La clau, però, serà tant la selecció dels projectes com la capacitat del Govern per aconseguir que l'executiu espanyol, que és qui té l'última paraula, els col·loqui a la llista dels que rebran finançament.

Entre els projectes presentats, per exemple, n'hi ha una trentena provinents del sector de l'automoció, que és clau en el teixit industrial català. La manera com aquest sector està organitzat, a través d'un clúster que es va crear el 2013, pot servir d'exemple per a la resta. El Clúster de l'Automoció de Catalunya aplega una cinquantena d'empreses, des de multinacionals a pimes, que han treballat plegades per presentar projectes relacionats amb el cotxe elèctric, nous materials o amb la indústria 4.0. És precisament aquesta col·laboració horitzontal la que ha de permetre als sectors econòmics catalans optimitzar els esforços per aconseguir els fons i, sobretot, aprofitar-los per fer un salt cap a les noves tecnologies i la digitalització, que és un dels criteris que ha marcat la UE per assignar-los.

En tot cas, cal destacar que el sistema triat pel govern de la Generalitat, la creació d'un comitè d'experts independent, és el millor per assegurar un procés net i transparent, ja que de la manera com es reparteixin aquests fons en pot dependre l'economia de les pròximes generacions. No sembla, però, que el govern espanyol estigui en la mateixa línia, ja que la seva aposta, que s'acabarà de decidir els pròxims dies, sembla que passa per recolzar-se en la gran empresa amb la creació de societats de capital mixt públic-privat.

Existeix el perill, doncs, que la majoria d'aquests fons acabin majoritàriament en mans de les grans empreses de l'Íbex i no arribin a la xarxa de pimes que, especialment en el cas català, dóna múscul i dinamisme a l'economia. Aquests fons han de tenir un efecte de capil·laritat, han d'arribar a aquell projecte innovador amb capacitat de crear valor i riquesa, amb independència de la grandària de l'empresa. Els partits catalans haurien de tenir una posició de país en aquesta qüestió i defensar davant del govern espanyol un sistema de repartiment que sigui veritablement meritocràtic i no estigui viciat pels interessos creats a la capital de l'Estat.