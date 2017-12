Adoctrinament a l’escola: ¿tu també, Iceta?

El PSC va traspassar ahir una línia vermella. El mateix Miquel Iceta que ha defensat en campanya la immersió lingüística -recordant que va ser un assoliment del seu partit a través de la figura de Marta Mata-, ahir va decidir apuntar-se a la teoria de l’adoctrinament, el demagògic cavall de batalla de Ciutadans i el PP. Ho va fer acusant els polítics independentistes de “portar la batalla política al sistema educatiu del país”.

Assegura que ho va dir en defensa dels mestres, però ¿com es pot portar la independència -o la sostenibilitat ambiental o l’acollida dels refugiats- a l’escola sense comptar amb els mestres? En efecte, benvolgut Miquel, l’escola és cosa dels mestres, i són ells els que han de decidir com s’integren en els aprenentatges els grans debats socials, com es fa que l’escola no visqui al marge de la realitat. Respectar els mestres, com demanes, és respectar això: la seva llibertat de càtedra, el seu criteri professional. Si Marta Mata, figura clau no només de la immersió sinó també de la pedagogia activa, aixequés el cap, s’escandalitzaria per aquesta insidiosa manera de posar en dubte la feina dels docents. ¿Algú creu realment que els mestres catalans són tan manipulables pels polítics independentistes? Creure això ja és en si mateix una ofensa. I és jugar amb foc, amb el foc que han encès Cs i el PP.