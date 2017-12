Al carrer Nicaragua, absolutament tot descafeïnat

Cervesa sense alcohol, Coca-Cola Zero i entrepans de pernil salat a la madrilenya, o sigui, sense tomàquet. Així de descafeïnats estaven ahir a l’eterna seu electoral del PSC del carrer Nicaragua. Esclar que, ben mirat, deu tenir la seva lògica: com a unionistes són també d’un descafeïnat que espanta, incapaços de capitalitzar el descontentament contra el Procés i deixant tot el creixement en mans de Ciutadans.

Per sort, entre la militància hi ha cinèfils. Ser cinèfil, com tothom sap, és un gran antídot contra l’avorriment. I matar el temps amb una conversa sobre James Bond no és només un excel·lent plaer, sinó que quadra de meravella amb la personalitat del candidat i primer secretari, que no va dubtar ni un segon a explicar que mentre emetien el controvertit reportatge Las cloacas de Interior ell veia James Bond contra Goldfinger.

Apareix Salvador Illa, secretari d’organització, a complir amb el ritual absurd de valorar la normalitat de la jornada i celebrar la participació. També té aspecte d’agent secret, em fa notar un altre membre cinèfil del departament de premsa, una mica Colin Firth a Kingsman: The secret service. De fet, seria una barreja de Kingsman i -segons com porti el tupé- Josep M. Vila d’Abadal.

Miquel Iceta, a més de fan de 007, és un molt bon polític, però amb rampells de descafeïnat. És l’únic que ha declinat fer la porra de candidats a TV3, no vol fer apostes, diu. Sento un periodista fent una pregunta inquietant: “¿Ramon Espadaler és a la casa?” Li responen que sí. El creixement de Ciutadans causa furor: “La gent es pensa que són El poble dels maleïts ”, se sent. Més referents cinèfils. Iceta sempre diu que Inés Arrimadas li cau d’allò més bé; és “una gran dona”, li va confessar a Bertín Osborne. Una sap sumar vots. L’altre em temo que no.