Alamany a Ciutadans: "Si Iceta no els investeix, no passaran!"

Els comuns apugen el to contra Ciutadans a mesura que avança la campanya i alerten d'un possible pacte de la formació taronja amb els socialistes. Ahir en un acte sobre l'escola pública a Sabadell davant 150 persones, la número 2 de la llista, Elisenda Alamany, va denunciar l'ofensiva de Cs per carregar-se el model educatiu. "Només volen guanyar vots amb una política de terra cremada amb Catalunya i si Iceta no els investeix, no passaran, els ho asseguro, no passaran". Després de recordar que "Ciutadans ha votat en un 75% de les ocasions igual que el PP o "que sosté l'austeritat de M.R.", Alamany ha assegurat que "qui pot prescindir de l'escola pública és que es pot pagar una escola privada i per això no volem ni les imposicions d'Arrimadas, però tampoc les retallades de Convergència", i ha deixat clar que "l'escola púbica és la que garanteix que siguem un sol poble". També ha criticat que altres partits, en referència al PSC, "per arreplegar quatre vots abandonin la bandera del progrés".

El candidat de Catalunya En Comú (CeC)-Podem, Xavier Domènech, també ha atacat amb duresa Ciutadans pels seus atacs contra el model lingüístic a l'ensenyament: "S'estan situant a la dreta del PP, presentant resolucions i resolucions al Congrés contra l'escola pública, i sents ràbia perquè som fills d'aquesta escola i els nostres fills hi van, i perquè ataquen allò que som", ha etzibat el presidenciable. "En un moment que es parla de reconciliació i de recosir la societat, ataquen l'escola, que sí que m'hi van adoctrinar, però en el respecte, en la llibertat, en la cultura per ser més lliures".

"No han anat mai a l'escola pública perquè els seus atacs a l'escola són una venjança contra el poble de Catalunya, la taronja mecànica que compta amb l'aval de José María Aznar, que ha dit que Arrimadas és la seva candidata, que es vol carregar el millor que ha fet aquest país amb l'ajuda del PP i PSC", ha anotat Domènech. També ha repartit crítiques als partits independentistes per als més de mil barracons que encara hi ha a Catalunya. "No defenses l'escola pública si la retalles", ha deixat clar el cap de llista, criticant que Junts pel Sí hagi "consolidat les retallades mentre subvenciona les escoles de l'Opus Dei".

El diputat al Congrés, Joan Mena, ha obert l'acte, i ha recordat l'exalcalde del PSUC Antoni Farrés. "Assaltarem el govern de la Generalitat per posar el bé comú al centre de la política desterrant la vella Convergència i la crossa taronja de la corrupció del PP", ha afirmat Mena en al·lusió a Ciutadans. "Defensem la Catalunya d'Estopa i Txarango, la de Martí i Pol i García Lorca", ha anotat Mena, que ha defensat, com ja va fer al Congrés, la immersió lingüística a l'escola pública per denunciar les acusacions d'adoctrinament del PP i Ciutadans. "Us ho diu un adoctrinat que ha acabat sent professor de literatura castellana", ha sentenciat. "No permetren que la senyora Arrimadas fracturi la societat amb l'educació ni que permeti l'entrada a la Generalitat als corruptes del Gürtel i de la Púnica".

"Creus que la gent d'esquerres pot entendre que ni tu ni jo ens casem, que se subvencionin les escoles que segreguen per sexe o que formava part d'un govern que va afavorir que s'incrementessin les taxes universitàries més d'un 60% expulsant 50.000 universitaris?", ha retret Mena a Iceta per la inclusió de membres d'Unió a la candidatura. "Espadaler és incompatible amb el progrés social d'aquest país", ha sentenciat Mena, que tampoc ha estalviat crítiques a Convergència i a ERC per avalar les retallades al món de l'educació.