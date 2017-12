Alamany adverteix ERC que veu incompatible un govern progressista amb JxCat

"Senyora Rovira, o el PDECat o posem en marxa una Catalunya progressista, però les dues coses no poden ser!" Així de directa s'ha mostrat Elisenda Alamany, que ha instat la candidata d'ERC, Marta Rovira, a triar entre JxCat o Catalunya en Comú - Podem després que la número 2 dels republicans reclamés als comuns sumar-se a un govern de concentració nacional. La número 2 de la candidatura dels comuns li ha preguntat si "tornaran a pactar amb els del 3%", amb "els campions de retallades" i amb "aquells no han volgut pujar els impostos als rics". Alamany ha afirmat que lluitaran perquè el president Puigdemont pugui tornar a Catalunya, però que en cap cas entraran a formar part d'un govern presidit per ell. "Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè Puigdemont pugui recollir l'acta de diputat, però mai estarem en un govern amb els hereus del 3%", ha sentenciat en un acte al Teatre Kursaal de Manresa.

Per a Alamany, aquestes eleccions "van d'acabar amb tots aquells que parlaven d'anhels de canvi amb una via que naixia morta", però també "de recuperar l'impuls democràtic" amb "un missatge de dignitat contra aquells que ens han volgut veure humiliats". La candidata ha fet una crida a "la unitat dels catalans que treballarem per objectius comuns" amb "un projecte d'àmplies majories socials". La número 2 ha demanat el suport a Catalunya en Comú - Podem perquè "només un govern que cuida la gent que hi viu i que hi treballa pot dir que defensa un país", mentre que "tota la resta són jocs partidistes".

La vicepresidenta del grup d'Els Verds-ALE al Parlament Europeu, Ska Keller, ha demanat que "s'escolti la ciutadania" de Catalunya i ha criticat l'actuació del PP per la violència de l'1 d'octubre i per l'empresonament de polítics i activistes. També ha criticat el Govern per la declaració unilateral d'independència. "El govern espanyol no ha fet cap proposta i el català ha tirat cap endavant sense tenir en compte les conseqüències", ha lamentat. Per a Keller, "ara és el torn de la política" perquè "la societat catalana és complexa i no hi valen solucions de sí o no". L'eurodiputada ha demanat que la UE "s'impliqui" en el conflicte de Catalunya: "És el moment que la UE faci de mediador en aquest conflicte. La UE pot ajudar a reduir la confrontació i a buscar una solució".

En l'acte també hi han intervingut la número 33 per Barcelona, Ana Querol, i el número 9, Marc Parés, que ha denunciat que el Govern "fa massa temps que té el territori i l'agenda social oblidada", i ha explicat que CatECP es compromet "a fixar un mínim d'inversió social als pressupostos que reverteixi en el territori".