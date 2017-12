Albiol diu que Rivera i Puigdemont tenen el mateix objectiu: "Enfonsar el PP per debilitar el govern espanyol"

El PP fa dies que es reivindica com el vot útil antiindependentista i ho fa abanderant l'article 155 però també presentant-se com l'únic dels tres partits constitucionalistes que ha deixat clar que no pactarà amb els independentistes. Aquest dilluns, des de Terrassa, el candidat del PP el 21-D, Xavier Garcia Albiol, i els deu primers candidats al Parlament, han signat un compromís "personal" en què garanteixen que no pactaran amb els partits independentistes, no impulsaran ni donaran suport a cap referèndum sobre la independència i prioritzaran els pactes només amb els constitucionalistes. A més, ha emplaçat el líder del PSC, Miquel Iceta, i la candidata de Cs, Inés Arrimadas, a fer el mateix.

"Demanem que assumeixin la mateixa responsabilitat, el mateix compromís de deixar clar que només acceptaran un acord amb els partits que accepten la legalitat, que aposten per no fer cap referèndum i per tancar la pitjor etapa que ha viscut Catalunya els últims 40 o 50 anys", ha dit. De fet, el compromís signat, que s'anomena "Contracte amb els catalans", és sobretot una mesura de pressió sobre Ciutadans i el PSC, a qui Albiol ha retret que siguin ambigus i no tanquin la porta a fer aliances amb "companys estranys". Ha citat, en concret, que el PSC vulgui arribar a un acord amb ERC i que Ciutadans vulgui el mateix amb Catalunya en Comú Podem. En canvi, Albiol ha deixat clar que el PP "només vol pactar amb el PSC i Ciutadans". "Si ens ajuntem, som l'única opció que pot garantir que Catalunya surti del pou", ha dit.

Així, Albiol ha demanat a Iceta i Arrimadas que facin com ell i es comprometin a no pactar amb cap partit que vulgui el referèndum, sinó que optin per pactar només amb els constitucionalistes. "L'independentisme ha portat el pitjor que ha viscut Catalunya en els últims 40 o 50 anys", ha afirmat. Ara bé, tot i que ha dit que només pactaria amb ells, Albiol no ha estalviat crítiques a qui considera els seus socis predilectes després del 21-D.

Acusa Rivera de ser "poc humil"

A Albiol encara li couen les paraules del líder del partit, Albert Rivera, en què va dir que els vots constitucionalistes que no vagin a Cs seran com tirar-los a les escombraries, així que ha retret la "seva poca humilitat" i ha tornat a exigir a Rivera que demani perdó als votants del PP, però també als del PSC. No s'ha quedat aquí. Ha acusat el líder de Cs de tenir el mateix objectiu que Carles Puigdemont: "debilitar i enfonsar el PP", tant al Parlament com també a nivell estatal. "No entenc el joc de Ciutadans i PSC d’intentar anar al regat curt i al tacticisme electoral que porta el líder de Ciutadans a assimilar-se a Puigdemont", ha dit Albiol, perquè "Puigdemont vol guanyar les eleccions i que el PP s’enfonsi, i Rivera sembla que té aquest objectiu comú".

Albiol també ha disparat contra els socialistes. Ha dit que no l’ha sorprès que ERC aposti per la unilateralitat, però que en canvi sí que ha trobat rellevant que precisament aquesta notícia pugui frenar el PSC d’arribar a pactes amb Podem i ERC. "Demanar a ERC que abandoni la via unilateral és demanar al PP que doni suport a un referèndum: és impossible", ha comparat.

Així, ha demanat a Iceta i Arrimadas que "no es distreguin" i "parlin de manera clara" perquè, segons ell, només un pacte entre constitucionalistes podrà acabar amb el Procés. Perquè l’escenari que vol Albiol sigui possible, el PP, el PSC i Ciutadans haurien de treure majoria absoluta i això vol dir sumar fins a 16 escons més entre els tres.