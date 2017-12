Albiol avisa que si guanya l'independentisme qui se senti espanyol viurà en "un infern"

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Xavier García Albiol, ha alertat que si els independentistes tornen a aconseguir majoria, els qui se senten tant espanyols com catalans "viuran un infern" i seran exclosos de la societat. En un esmorzar amb Empresaris de Catalunya, Albiol ha reconegut que ell volia "una aplicació més dura" de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, però que tant Cs com el PSOE van exigir la celebració d'eleccions immediates.

"Quan van decidir donar suport, van exigir dues condicions: que fos temporal, no més enllà de sis mesos, i que es convoquessin de forma immediata eleccions autonòmiques", ha explicat. Ell, en canvi, volia una aplicació del 155 durant un any o any i mig "per corregir desviacions", però el president del Govern central, Mariano Rajoy, li va dir que havia d'haver-hi un gran acord amb el PSOE i Cs per dur-ho a terme.

"La capacitat de maniobra va quedar limitada", ha lamentat el líder popular, que no obstant això ha dit que el 155 sí que ha servit per prendre mesures que considera contundents i necessàries, com destituir el Govern de la Generalitat i al major dels Mossos d'Esquadra. "El Govern d'Espanya ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha evitat que els del cop d'estat s'hagin sortit amb la seva", ha considerat Albiol, que ha demanat el vot per a la seva formació per derrotar l'independentisme en les eleccions del 21 de desembre.

Demana deixar els comuns sense capacitat de decisió després del 21D

Per això, ha avisat que només un pacte del PSC i Cs amb ells "pot treure Catalunya d'aquest laberint" que ell considera que és el procés sobiranista, i ha ressaltat la importància que, segons ell, té que aquestes tres formacions quedin per davant de CatECP i que els populars obtinguin un bon resultat per condicionar-los.

"Podem [en referència a Catalunya en Comú Podem] ha de quedar al marge dels òrgans de decisió a partir del dia 21", ha dit Albiol, que ha avisat tant el PSC com Cs que, el que ha titllat com la franquícia de Podem, és una candidatura poc fiable perquè diu que representa el populisme.

Ha fet aquestes afirmacions davant uns vint empresaris que han aplaudit bona part de les seves intervencions, i després d'una presentació del president de l'associació Empresaris de Catalunya, Josep Bou, que l'ha lloat: "Creiem que el seu triomf serà el triomf de Catalunya i també de la resta d'Espanya".