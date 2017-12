Albiol diu que el PP donarà la volta a les enquestes: "El 21-D, ¡a por ellos!"

Si les enquestes no fallen, el PP obtindria el 21-D els pitjors resultats de la seva història i seria l’última força al Parlament, un escenari que es podria llegir com un càstig a l’estratègia de Mariano Rajoy. De fet, el PP considera que les eleccions catalanes també es llegiran en clau estatal. Ho ha avisat en l'obertura de la campanya el candidat del PP, Xavier Garcia Albiol: "El 21-D no ens juguem només el futur de Catalunya, ens juguem el futur de l'estabilitat d'Espanya". Segons ha dit, "la papereta del PP és la papereta que garanteix el futur, la convivència i la unitat d'Espanya".

Per evitar la residualitat a la cambra catalana i que quedi en entredit el discurs de la Moncloa, la candidatura de Xavier García Albiol intentarà capitalitzar el vot unionista reivindicant la “valentia” i la “responsabilitat” d’haver aplicat l’article 155. Ho ha reivindicat la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, en l'acte d'obertura a la Sala Bikini de Barcelona. "Som el partit que hem retornat la normalitat democràtica a Catalunya. Hem aplicat l'article 155, mentre alguns els hi tremolaven les mans. Nosaltres ho vam tenir clar des del primer moment. Què millor que aplicar un article de la Constitució per retornar la normalitat a Catalunya?", ha dit.

Així, encara que el PP presenta PSC i Ciutadans com els seus socis predilectes per formar un “govern constitucionalista” després del 21-D, també burxa en “la falta de claredat”. Montserrat ha afirmat que el PP "no oblida" que el PSC va pactar amb ERC en els anys del tripartit i que Ciutadans "tenia por" d'aplicar el 155. "El PP és l'únic partit que estima Catalunya defensant la democràcia", ha afirmat Montserrat. La ministra de Sanitat ha fet un al·legat del partit i l'ha reivindicat com "l'únic partit d'Espanya que podem dir que estem representats a tots i cadascun dels municipis d'Espanya".

Albiol ha llançat un missatge al centenar de militants que hi havia a la Sala Bikini perquè no es desanimin tot i l'enquesta del CIS d'aquest dilluns, que preveu set diputats populars, quatre menys que ara. "Des del PP estem acostumats sempre a guanyar a les enquestes"a, ha avisat, i ha recordat que el CIS del mes de maig del 2016 "deia que el PP es quedaria amb 118 diputats i en vam treure 136, també deia que Podem seria la 2a força i no ho és, i també deia que Ciutadans obtindria 40 diputats i en té 31". "Li donarem la volta", ha garantit, i ha animat a encarar la campanya amb "la total convicció que som els que representem l'essència del pensament dels catalans que és viure en pau".

L’objectiu del PP és que els independentistes no aconsegueixin la majoria absoluta. I això passa, creuen, per mobilitzar l’electorat no nacionalista que es queda a casa a les autonòmiques. Ho demostra l’eslògan “Espanya és la solució” i també la presència diària de membres del govern espanyol, presidents autonòmics o dirigents del PP, que donaran suport a un Albiol que afronta la seva segona campanya com a cap de llista al Parlament. Així, Albiol ha acabat el seu discurs demanant el vot pel PP perquè "el que volen els independentistes és derrotar el PP". I prenent una de les frases més polèmiques, ha dit: "El 21-D, a por ellos!"