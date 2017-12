Albiol: "Jo crec que no seré president de la Generalitat però sí que seré al Govern"

Xavier García Albiol, candidat del PP a les eleccions de Catalunya, ha parlat aquest dilluns en una entrevista a RAC1 sobre les possibilitats del seu partit de governar a Catalunya. "Jo crec que no seré president de la Generalitat però sí que seré al Govern. Volem seure amb Cs i el PSC per arribar a un acord de governabilitat", ha apuntat, i ha afegit: "Dubto que el PP a Catalunya quedi últim, a Catalunya tenim un vot ocult important". A més, Albiol ha assegurat que li agradaria ser vicepresident de la Generalitat. "Preferiria ser jo el president, però amb el senyor Iceta i amb la senyora Arrimadas m'hi avinc". "Si el PP no treu un bon resultat no hi haurà un president de la Generalitat no independentista", ha conclòs sobre aquest tema.

En ser preguntat sobre la seva opinió respecte que diversos consellers i els Jordis siguin a la presó, Albiol ha dit: "Junqueras no és a la presó perquè sigui independentista. Si hi fos per això també hi haurien de ser en Tardà, en Rufián...", i ha continuat assegurant que "una presó preventiva per a un polític és molt cridanera. Xoca, però el que ha passat a Catalunya no ha passat ni a la resta d'Espanya ni a la Unió Europea".

Albiol ha dit que en la setmana que porta fent campanya ha vist "en una escola municipal com a nens de 4 i 5 anys se'ls ensenya a cantar 'Llibertat presos polítics' i això és inadmissible" i, sobre el tema de la llengua, ha afirmat: "El bilingüisme existeix al carrer i a la societat però a moltes zones de la Catalunya interior és inexistent. La senyora Rovira n'és un bon exemple".

Sobre la gestió del major Trapero, Albiol ha dit que "el major Trapero ha demostrat que durant els fets que van passar a l'octubre no va actuar amb criteris professionals, sinó polítics". El candidat del PP ha indicat que per a ell l'1 d'octubre "no va haver-hi un referèndum, va haver-hi una votació a algunes escoles". De fet, ha volgut aclarir que l''A por ellos' que va dir el dia que començava la campanya era pels vots, no pels independentistes.

Sobre altres punts del programa electoral del PP, Xavier García Albiol ha dit que tancaran la majoria de les oficines que la Generalitat té obertes arreu del món: "Des del PP no veiem lògic que s'obrissin oficines de la Generalitat arreu del món per fer proselitisme del Procés" i, sobre l'impost a les begudes ensucrades: "Per què apugem l'impost a les begudes ensucrades i no a les barres de torró, als croissants o a les ensaïmades? Em sembla absurd penalitzar un producte concret".

En ser preguntat sobre quin diputat al Parlament necessita més aigua i sabó, Albiol ha dit que "els de la CUP podrien ser millorables".